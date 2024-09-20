Как идеально подготовить дачу к зиме

Чтобы идеально подготовить дачу к зиме, участок и дом нужно обязательно обработать от грызунов, посоветовал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что следует просушить поливальную систему, дом и баню, опустошить все емкости, в том числе бочки и бассейн. Кроме того, предупредил он, важно проверить состояние забора, замков и увезти ценные вещи.

Просушите поливальную систему, опустошите все емкости: бассейн, бочки. Проверьте состояние забора, замков, решеток, увезите с дачи дорогие вещи, очистите участок от мусора, позаботьтесь об укрытии растений, которые остаются зимовать. Обработайте весь дом от грызунов, зверьки будут искать укрытие во время холодов, — пояснил депутат.

Также нужно убедиться в состоянии кровли — на ней не должно быть повреждений, уточнил он. Чаплин обратил внимание, что зимой крыша должна быть в идеальном состоянии. По его словам, также важно осмотреть коммуникации, не повредили ли их грызуны. Все стройматериалы, мангалы и инструменты он посоветовал убрать в сухое и темное место, чтобы они не заржавели и не сгнили.

Проверьте, внесли ли вы членский взнос в СНТ, чтобы избежать долгов за свет, воду. Это важно, чтобы ваш участок не отрезали от коммуникаций и не исключили из товарищества. Кто собрался продавать участок или сдавать — привести все документы в порядок, получить выписку из ЕГРН или провести межевание, — добавил парламентарий.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова ранее рассказала, что к зиме можно посеять в огороде морковь, свеклу, лук и корневую петрушку. Бороздки для них она посоветовала подготовить в октябре, до первых заморозков.