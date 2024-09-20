Какую варочную панель выбрать: индукционную или электрическую

Современный рынок предлагает множество вариантов кухонных плит. Среди наиболее популярных - электрические и индукционные варочные панели. На первый взгляд они могут показаться похожими. Но между ними существуют значительные различия в принципе работы, эффективности и удобстве использования. Давайте разберемся, чем же отличаются электрические плиты от индукционных и какие преимущества и недостатки есть у каждого типа.

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Владислав Борисов - руководитель направления крупная бытовая техника "Wildberries"Михаил Просвирнин - начальник управления "Крупная бытовая техника" "Группы М.Видео-Эльдорадо"

Электрическая варочная панель

Электрическая кухонная панель работает на основе преобразования электрической энергии в тепловую. Основные компоненты и принцип работы:

Нагревательные элементы: Обычно это спирали или ленты из специальных сплавов с высоким электрическим сопротивлением.

Подача электричества: При включении панели электрический ток проходит через нагревательные элементы.

Генерация тепла: Из-за сопротивления материала нагревательного элемента электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Передача тепла: Тепло от нагревательных элементов передается на поверхность конфорки, а затем на дно кухонной посуды.

Регулировка температуры: Осуществляется изменением силы тока, проходящего через нагревательные элементы.

Выбирая между видами плит, важно понимать преимущества и недостатки каждой. Так, например, плюсы электрической кухонной панели:

Безопасность: отсутствие открытого огня (как, например, у газовой плиты) снижает риск возгорания.

Равномерный нагрев: обеспечивает стабильную температуру по всей поверхности посуды.

Разнообразие дизайна: доступны различные стили и дизайны, подходящие для любого интерьера кухни.

Легкость очистки: Гладкая поверхность, отсутствие пригоревших остатков пищи.

Универсальность: подходит для использования с любыми типами кухонной посуды.

"Нежная" поверхность. Стеклокерамическое покрытие может треснуть, если на плиту, например, что-то уронить.

При этом у каждого вида плит есть свои недостатки. Рассмотрим минусы электрической варочной панели:

Энергопотребление: как правило, потребляет больше электроэнергии по сравнению с газовыми или индукционными панелями.

Медленный нагрев и остывание: требуется время для достижения нужной температуры и ее изменения.

Остаточное тепло: конфорки остаются горячими некоторое время после выключения, что может привести к ожогам.

Контроль: По сравнению с газовыми или индукционными панелями, регулировка температуры менее точная.

Зависимость от электросети: не работает при отключении

электричества (в этом плане выигрывает газовая плита).

Сильнее всего "раздражают" пользователей обычно высокое энергопотребление и медленный нагрев.

Индукционная панель

Индукционная варочная панель представляет собой современное кухонное устройство, которое использует для нагрева посуды электромагнитное поле. Эта технология стала популярной благодаря своей высокой эффективности и безопасности.

Принцип работы:

Электромагнитная индукция: Под стеклокерамической поверхностью расположена медная катушка.

Создание магнитного поля: При включении через катушку проходит переменный ток, создавая высокочастотное магнитное поле.

Нагрев посуды: Магнитное поле создает вихревые токи на дне посуды из ферромагнитного материала, что приводит к ее нагреву.

Прямой нагрев: Нагревается только посуда, а не поверхность панели.

Среди "плюсов" индукционной варочной панели следующие:

Энергоэффективность: Меньше потерь тепла, быстрый нагрев.

Безопасность: Поверхность остается относительно холодной.

Контроль: Быстрая реакция на изменение настроек.

Легкость очистки: Гладкая поверхность, отсутствие пригоревших остатков пищи.

Современный дизайн: Стильный внешний вид, подходящий для современных кухонь.

Однако не спешите оформлять заказ или бежать в магазин. У индукционной панели есть и свои минусы:

Ограничения по посуде: Работает только с посудой из ферромагнитных материалов.

Стоимость: Как правило, дороже электрических и газовых плит.

Шум: Может издавать легкое гудение или жужжание при работе.

Чувствительность к повреждениям: Стеклокерамическая поверхность может треснуть при ударе.

Электромагнитное излучение: Хотя и считается безопасным, некоторые люди обеспокоены его возможным негативным влиянием.

Индукционные панели - это самые современные технологии в области кухонного оборудования. Однако, как, пожалуй, у любой новинки, при их использовании есть некоторые ограничения. Например, если вам подарят, условно, на новоселье посуду, может оказаться, что к вашей индукционной панели она не подходит.

Сравнение панелей: электрическая и индукционная

Для удобства мы рассмотрим разные виды панелей, ориентируясь на единые параметры.

Скорость нагрева

Электрические панели нагреваются относительно медленно. Сначала нагревается конфорка, затем тепло передается посуде, что занимает некоторое время. Более того, они долго остывают после окончания работы.

Индукционные панели обеспечивают скоростное нагревание. Тепло генерируется непосредственно в дне посуды, это сильно уменьшает время приготовления.

Удобство

Электрические панели очень комфортны в использовании за счет своей простоты и привычности. Работают с любым типом посуды, универсальны. После обычной электроплиты придется привыкнуть разве что к плоской поверхности и сенсорным кнопкам.

К индукционным панелям нужен особый подход - необходимо приобретать специальную посуду, а это может быть неудобно. Однако регулировать температуру нагрева тут удобнее.

Безопасность

Электрические плиты менее безопасны по сравнению с индукционными. Конфорки остаются горячими даже после выключения, а это повышает риск ожогов. Или риск пожара - если на выключенную плиту случайно что-то положат. Тем не менее многие волнуются насчет электромагнитного излучения от индукционных плит. С электрическими панелями такой проблемы не будет.

Индукция очень безопасна в использовании. После готовки плита остается достаточно холодной, а это существенно снижает риск ожогов и возгораний.

Функциональность

Электрические конфорки имеют базовые функции нагрева. Некоторые современные модели оснащены таймерами и функцией автоотключения.

Индукционные плиты обладают расширенными функциями, включая точные таймеры, специальные программы приготовления, автоматическое отключение и определение наличия посуды.

Цена

Электрические, как правило, дешевле индукционных. Доступны модели в различных ценовых категориях. За счет этого они подходят для разных бюджетов.

Индукция, соответственно, обходится обычно дороже электрических панелей. Высокотехнологичные модели могут быть значительно дороже.

Шум

Электрическая панель практически бесшумна в работе. Может издавать легкое потрескивание при нагреве или остывании стеклокерамической поверхности, но это обычно очень тихий звук.

Индукционная панель может производить легкое гудение или жужжание при работе из-за электромагнитных процессов. Более того, она иногда издает вибрирующий звук, особенно при использовании определенных типов посуды (например, с изогнутым дном или многослойная посуда - сковороды и кастрюли с несколькими слоями разных металлов - могут вибрировать из-за разной реакции этих слоев на магнитное поле) или на высоких мощностях.

Советы экспертов: как выбрать между электрической плитой и индукционной

Владислав Борисов, руководитель направления крупная бытовая техника Wildberries:

"Электрическая плита медленнее нагревается и при выключении имеет долгое остаточное тепло, тогда как индукция начинает свой нагрев только при контакте с посудой, почти не имеет остаточного тепла и в арсенале техники, как правило, есть режим Boost - с ним можно нагреть большую кастрюлю за 3 мин. При этом индукция дороже и имеет большую толщину, т.к. снизу установлены охлаждающие вентиляторы. Помимо этого, для индукционных плит нужна совместимая посуда (подойдет исключительно посуда, которая магнитится, но важно, чтобы у неё было ровное, недеформированное дно, иначе нагрев может занять больше времени). В целом индукционные плиты безопаснее - ведь нагревается не сама плита, значит шансов обжечься меньше".

Михаил Просвирнин, начальник управления "Крупная бытовая техника" Группы М.Видео-Эльдорадо:

"Электрическая плита работает на основе нагревательных элементов, которые передают тепло посуде через стеклокерамическую или металлическую поверхность. Это более доступный вариант, не требующий специальной посуды, и подходит для тех, кто предпочитает медленное приготовление, тушение или томление. Однако такие плиты можно считать менее эффективными, так как часть тепла рассеивается, а сами плиты потребляют больше энергии. Также электрические плиты дольше нагреваются и остывают, что может усложнить точное управление температурой".

Главное отличие индукционной плиты, которая использует электромагнитное поле для нагрева, по словам Просвирнина, в том, что нагревается непосредственно посуда, а не поверхность плиты. Это значительно повышает эффективность: