Колли – все о породах собак, описание, разновидности

Согласно историческим источникам, в холмах Шотландии появились преданные и неутомимые собаки, считавшиеся отличными пастухами. Они стали известны под названием «collie». Эти четвероногие друзья с древности обладали выдающимися способностями к выпасу скота, а также считались прекрасными домашними любимцами. В статье расскажем все о породах собак колли, разновидностях, которые бывают, описание всех видов, их особенности также включены в материал.

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Точное происхождение названия «collie» остается тайной. Одна из распространенных теорий предполагает, что оно связано с галльским словом, которое переводится как «полезный». Эта интерпретация отражает универсальность породы и ее способность выполнять различные задачи, в том числе выпас скота и охрану.

История собак породы колли

Происхождение этих собак насчитывает несколько сотен лет. Предполагается, что оно связано с кельтскими народами, населявшим Британские острова в период примерно с IV века до нашей эры. Считается, что в те времена эти псы были универсальными пастухами, помогавшими охранять овец и крупный рогатый скот. Есть версия, что на эту территорию их привезли римские захватчики.

Самая древняя собака колли была исключительного черного цвета.

Возможно, именно с данным фактом связана гипотеза, говорящая о том, что название породной группы восходит к слову «уголь», что, естественно, обусловлено изначальным цветом шерсти.

Некоторые специалисты считают, что название происходит от местного прозвища овец с черной шерсткой – «coolley». Такой скот был крайне распространен в Шотландии, и, вполне вероятно, в связи с этим получила свое название и новая порода – колли.

Со временем она продолжала развиваться, животные попадали в различные регионы Британских островов, где они начали формироваться в отдельные виды. В Шотландии возникли длинношерстые особи, известные своим пышным мехом, а в Англии появились гладкошерстные, отличающиеся более короткой, плотно прилегающей «шубкой».

В XIX столетии селекция сосредоточилась на совершенствовании пастушьих способностей. Одновременно с этим корректировался и внешний вид. В 1860 году первые псы были доставлены в Лондон, где началась целенаправленная работа по разведению. Английские специалисты усердно трудились над улучшением породы.

В том же 1860 году колли – шотландская овчарка – впервые появилась на выставке. Спустя 19 лет, в 1879 году, ее достоинства были признаны и в Новом Свете.

Первый клуб любителей породы был основан американцами в 1886 году. В последующие пять-семь десятилетий питомцы обрели всемирную популярность, благодаря своим многочисленным достоинствам.

Общее описание колли

Термин «collie» кинологи используют для обозначения целой группы пород, появившихся в Шотландии и Британии. Он включает как официально признанные разновидности, так и те, что не прошли процедуру оформления в кинологических ассоциациях. Всего этих пород 16. Они обладают общими чертами как во внешности, так и в темпераменте. Рассмотрим их подробнее.

Внешность

В общем описании пород колли выделяют несколько характерных признаков. Как правило, они имеют:

Пропорциональный корпус. Тело гармонично сложено, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой.

Тело гармонично сложено, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. Удлиненные конечности. Несмотря на крепкое телосложение, животные движутся легко и проворно, благодаря хорошо развитым удлиненным ногам. Некоторые особи могут развивать рекордную скорость.

Несмотря на крепкое телосложение, животные движутся легко и проворно, благодаря хорошо развитым удлиненным ногам. Некоторые особи могут развивать рекордную скорость. Особую форму морды. Порода собак колли, как правило, имеет характерную вытянутую форму головы. У некоторых из них она выглядит чрезмерно узкой, как у борзых.

Порода собак колли, как правило, имеет характерную вытянутую форму головы. У некоторых из них она выглядит чрезмерно узкой, как у борзых. Специфическую окраску. Для большинства собак характерен окрас триколор (черный с белым и рыжим) или соболиный (рыжий с черными подпалинами), хотя существуют и другие варианты.

Для большинства собак характерен окрас триколор (черный с белым и рыжим) или соболиный (рыжий с черными подпалинами), хотя существуют и другие варианты. Плотный шерстный покров с подшерстком. Основная масса пород отличается густой длинной шерстью, помогающей собакам выполнять свою «работу» в самую различную погоду, не замерзая.

Колли обладают отличной выносливостью, что позволяет им работать в течение длительных периодов времени без признаков усталости. Это качество особенно важно для пастушьих собак, которым необходимо оставаться активными и бдительными на протяжении дня и ночи. Псы также известны своей ловкостью, что делает их способными быстро реагировать на изменения в поведении стада и легко маневрировать на любой местности.

Размеры и вес

Средний рост собак, относящихся к колли, – 40-50 см. Вес – от 20 до 30 кг. Хотя есть и исключения, к примеру, миниатюрная шелти.

Самцы обычно крупнее и тяжелее самок. Однако размер и вес могут варьироваться в зависимости от конкретной собаки и ее линии происхождения. В целом, представители этих пород считаются средними или крупными питомцами с элегантным и атлетическим телосложением. Габариты делают их подходящими для различных видов деятельности, включая пастьбу и всевозможные виды собачьего спорта.

Характер колли

Это чрезвычайно умные, миролюбивые и преданные собаки. Они известны своей любвеобильной и игривой натурой, а также сильной привязанностью к хозяевам. Спортивные и подвижные, они считаются активными питомцами, которым требуется много ежедневных упражнений и умственной стимуляции.

Представители пород колли – как правило, дружелюбные собаки по отношению к чужакам, но они могут проявлять настороженность и подозрительность, если кто-то незнакомый подходит слишком близко к их территории.

Это отличные семейные питомцы, которые способны быть терпеливыми и нежными с детьми. Однако важно научить ребенка уважительно относиться к собаке, к примеру, не дергать ее за уши или хвост.

Все породы колли обладают сильным инстинктом пастуха и могут попытаться собрать свое окружение в «стадо», включая сородичей и детей. Поэтому крайне важно должным образом социализировать щенка, чтобы предотвратить развитие доминирующего поведения в будущем. Начинать процесс воспитания можно уже с двух-трех месяцев.

Интеллект и дрессировка

Колли являются высокоинтеллектуальными собаками с поразительным умением чувствовать настроение владельца. Благодаря этой способности, они отлично реагируют на игровую методику дрессировки, которая делает обучение увлекательным и приятным. Лакомства являются эффективным подкреплением, помогающим мотивировать питомца выполнять команды.

Хотя колли легко поддаются дрессировке и быстро усваивают информацию, курс послушания для щенков под руководством опытного инструктора будет полезен для собаки любой породы. Профессиональный кинолог обеспечит последовательное обучение и поможет как владельцу, так и четвероногому другу освоить основные навыки общения друг с другом. Такие уроки также предоставят возможность социализации щенка, научат его коммуникации с сородичами и людьми, что является важным аспектом воспитания любого домашнего питомца.

Уход за собакой колли

Содержание любой собаки имеет свои особенности, ввиду характеристик конкретной породы. Поскольку у большинства этих четвероногих шерсть длинная, она требует регулярного ухода, чтобы поддерживать ее здоровье. Вычесывание щеткой с жесткой щетиной поможет удалить отмершие волоски, грязь, предотвратит появление колтунов. Особое внимание в процессе вычесывания следует уделить участкам за ушами, подмышками, под хвостом.

Купание всем разновидностям колли требуется по мере необходимости, использовать нужно шампунь и кондиционер, предназначенные для собак с длинной или более короткой шерстью.

Температура воды должна быть 37-39 градусов. Избегайте попадания пены в уши, глаза и нос любимца. После купания тщательно смойте шампунь и нанесите кондиционер. Высушите шерсть колли феном или полотенцем, чтобы она у собаки не спуталась.

Чистите зубы не реже двух-трех раз в неделю, а лучше всего делайте это ежедневно. Используйте зубную пасту, предназначенную для собак, и специальную щетку. Чистите зубы осторожными круговыми движениями, избегая сильного давления на десны. Регулярный уход за зубами поможет предотвратить кариес и зубной камень.

Ежедневно проверяйте глаза на наличие признаков раздражения или инфекции. Протирайте уголки глаз ватным диском, смоченным в специальном средстве, чтобы удалить скопившуюся грязь. Если вы заметили какие-либо покраснения, отек или выделения, немедленно обратитесь к ветеринару.

Все виды колли подходят как для содержания в квартире, так и в частном доме. Однако они очень активны и требуют ежедневных длительных прогулок или игр. Если вы живете в городских апартаментах, убедитесь, что у вас достаточно места для собаки, чтобы она могла свободно передвигаться. В частном доме для пса организуют площадку для игр, однако питомцу все равно потребуется регулярный выгул на поводке за пределами огороженного участка.

Здоровье

Отдельные породы собак из группы колли, особенно длинношерстный и короткошерстный тип, подвержены генетическим аномалиям, обусловленным мутацией гена MDR1. Он связан с белком, отвечающим за транспорт лекарственных препаратов и других веществ через гематоэнцефалический барьер. Его изменение приводит к повышенной чувствительности к определенным лекарствам, включая некоторые антибиотики.

Эти собаки также имеют пониженный уровень кортизола – гормона, вырабатываемого надпочечниками. Его основная задача – регуляция уровня стресса.

У данных пород также встречается врожденное заболевание, известное как «синдром серого колли» (или циклическая нейтропения). Оно возникнет у малыша только в том случае, если каждый его родитель является носителем мутантного гена. Больные щенки обладают характерной серебристо-серой окраской, ее часто путают с расцветкой, именуемой голубой мерль, хотя такие псы абсолютно здоровы. Особи, имеющие данную патологию, как правило, не проживают больше полугода.

Для исключения колли с мутацией из разведения используются генетические тесты для собак. Такие анализы позволяют выявить его носителей и предотвратить появление на свет больных малышей. Для обнаружения циклической нейтропении также доступны генетические тесты.

Ранняя диагностика и исключение больных собак из разведения имеют решающее значение для улучшения здоровья и благополучия данной породной группы.

Питание колли

Эти породы, как правило, не имеют проблем с пищеварительной системой, не обладают склонностью к аллергии. Однако, есть общие рекомендации для всех пород, на которые важно обратить внимание.

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать для здоровья и благополучия вашего питомца:

Постоянный доступ к воде. Вода должна стоять всегда на видном месте, особенно после прогулки или тренировки.

Вода должна стоять всегда на видном месте, особенно после прогулки или тренировки. Не кормите перед нагрузкой. Активность собаки с полным желудком может привести к завороту кишок, поэтому не кормите колли перед тренировкой или прогулкой.

Активность собаки с полным желудком может привести к завороту кишок, поэтому не кормите колли перед тренировкой или прогулкой. Качество и свежесть еды. Следите за качеством и свежестью корма. Не давайте собаке испорченную или просроченную еду.

Следите за качеством и свежестью корма. Не давайте собаке испорченную или просроченную еду. Консультация с ветеринаром. Если вы не уверены в рационе своего питомца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Если вы не уверены в рационе своего питомца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Контроль веса. Не допускайте ожирения и даже лишнего веса у колли, так как это оказывает губительное воздействие на суставы и другие системы организма.

Не допускайте ожирения и даже лишнего веса у колли, так как это оказывает губительное воздействие на суставы и другие системы организма. Дробное кормление. Разделите дневную норму корма на несколько приемов, наилучший вариант – если их будет два или три. Так пищеварение будет работать в идеальном режиме.

Натуральное меню может быть сложной задачей для начинающих владельцев любой породы, колли, в том числе, поэтому консультация специалиста крайне важна. В рацион должны входить мясо и субпродукты, морская рыба, отваренная и без костей. Из овощей и фруктов допускаются: морковь, яблоки, груши, цветная капуста, тыква и др. Также не стоит забывать о крупах. Гречневая и рисовая каши наиболее полезны, также разрешено давать овсяную. Важно предлагать витамины в виде добавок, так как натуральный рацион не обеспечивает ими в полной мере.

Использование готового питания высокого класса значительно упрощает кормление. Выбрав оптимальный вариант для своей собаки породы колли, старайтесь не менять его без веской причины. Отдавайте предпочтение продукции известных производителей с надежной репутацией. Учитывайте возрастные особенности, а также имеющиеся проблемы со здоровьем. Вся необходимая информация, включая рекомендации по размеру порций, указана на упаковке корма.

Все разновидности породы собак колли

Предлагаем вашему вниманию все породы собак, относимые к данной группе. Всего в нее входит 16 видов, отличающихся друг от друга некоторыми нюансами внешности. Одни из этих животных обладают пышной шерстью, другие наделены более скромным покровом. Также вариативны типы окрасов, форма ушей, морды и т.д. Однако все разновидности колли считаются не только прекрасными рабочими псами, но и семейными питомцами.

Австралийская короткохвостая пастушья собака

Вес: 16-23 кг

Рост: 46-51 см

Шерсть: короткая

Страна: Австралия

Выносливая и сильная порода, выведенная австралийцами для работы со скотом. Она отличается коротким хвостом и необычным окрасом, именуемым синий мерль. Австралийская пастушья собака обладает хорошо развитым интеллектом. Эта разновидность породы колли известна своей способностью самостоятельно принимать решения. Такой навык очень помогал им в нелегкой пастушьей «службе», ведь не всегда человек находился рядом и мог контролировать ситуацию.

Австралийская овчарка (аусси)

Вес: 17-28 кг

Рост: 45-56 см

Шерсть: длинная

Страна: США

Австралийская овчарка, называемая также колли, на самом деле никак не относится к стране, которая имеется в ее названии. Порода возникла в США в конце XIX века в результате скрещивания испанских псов-пастухов с местными животными. Первоначально их так и называли – испанскими – но позже имя сменили из-за того, что они часто работали со скотом, импортированным с самого маленького материка.

Австралийский хилер

Вес: 14-28 кг

Рост: 43-51 см

Шерсть: короткая

Страна: Австралия

Австралийские хилеры известны своим уникальным стилем выпаса скота. Эти пастушьи собаки, считающиеся колли, используют голос и покусывание ног, чтобы направлять и контролировать животных. Подобные привычки можно наблюдать и у домашних любимцев. Хилеры также очень проворны и могут легко перемещаться по неровной местности, быстро меняя направление движения.

Австралийский келпи

Вес: 13-19 кг

Рост: 43-51 см

Шерсть: короткая

Страна: Австралия

Келпи, относящиеся к колли, известны своим исключительным мастерством в пастушьей работе. Они обладают уникальной способностью бегать по спинам овец во время выпаса. Эта примечательная черта позволяет им значительно сокращать путь. При пастьбе больших стад келпи столкнулись с необходимостью перемещаться с невероятной скоростью с одного участка на другой.

Австралийский кули

Вес: 15-20 кг

Рост: 40-50 см

Шерсть: короткая

Страна: Австралия

Считается, что проворные и подвижные австралийские кули возникли в результате скрещивания немецкой овчарки и испанского водяного пса. В итоге получилась короткошерстная собака породы колли со стоячими ушами, которая обладала исключительными пастушьими характеристиками. Она известна своей сообразительностью и способностью быстро обучаться.

Английская овчарка

Вес: 18-28 кг

Рост: 46-58 см

Шерсть: длинная

Страна: США

Английская овчарка, выведенная как помощник фермера, – это средняя по габаритам, мускулистая собака типа колли, известная густой, длинной «шубкой». Невзирая на название, она была выведена американскими селекционерами для работы в качестве пастуха. Питомец использует острый ум и ловкость, чтобы управлять стадами овец.

Блю-лейси

Вес: 23-25 кг

Рост: 45-55 см

Шерсть: короткая

Страна: США

Блю-лейси считается редкой и уникальной породой собак, относящихся к колли, родом из Техаса – штата в США. Она известна своей поразительной голубовато-мраморной шерстью, которая придает ей неповторимый вид. Блю-лейси были выведены как рабочие собаки и первоначально использовались для управления скотом. Они обладают исключительной выносливостью, ловкостью и интеллектом.

Бордер-колли

Вес: 25-30 кг

Рост: 50-56 см

Шерсть: длинная

Страна: Великобритания

Инстинкты пастуха глубоко укоренились в ДНК бордеров. Эта разновидность собак обладает естественной способностью контролировать и направлять скот. Движения у животных быстрые и точные. Считается, что щенкам, рожденным от рабочих родителей, специально осваивать пастушескую службу нет необходимости. Хотя дополнительное обучение никому не повредит. Тем более таким интеллектуалам.

Бородатый колли

Вес: 22-27 кг

Рост: 51-55 см

Шерсть: длинная

Страна: Шотландия

Пушистый пес был выведен в XVII веке в Шотландии для управления стадами овец. Эти собаки были высоко оценены пастухами за их интеллект, выносливость и способность работать в суровых условиях. В XIX столетии эти «бородачи» стали популярными домашними животными и выставочными собаками.

Камберлендская овчарка

Вес: 25-50 кг

Рост: до 50 см

Шерсть: длинная

Страна: Англия

Ныне вымершая камберлендская овчарка, как следует из названия, появилась в графстве Камберленд. Точное происхождение этого вида колли неизвестно, но считается, что он был развит из местных псов, использовавшихся для выпаса овец и крупного рогатого скота. Хотя порода сама по себе исчезла, она оказала значительное влияние на другие виды. Считается, что она была одним из предшественников австралийской овчарки, которая унаследовала многие черты псов из Камберленда, включая их интеллект и энергию.

Макнаб

Вес: 25-50 кг

Рост: 37-62 см

Шерсть: короткая

Страна: США

Собака Макнаба, также известная как овчарка Макнаба или колли, является уникальной пастушьей породой, возникшей в Хопленде в Северной Калифорнии. Ее применяли для работы в суровых условиях страны, таких как жара и пересеченная местность. Собака была выведена Александром Макнабом, шотландским иммигрантом, который приехал в Калифорнию в 1860-х годах. Он скрестил местных овчарок с австралийскими пастушьими псами, чтобы создать новую породу.

Новозеландский колли

Вес: 18-29 кг

Рост: 51-61 см

Шерсть: длинная

Страна: Новая Зеландия

Эту уникальную пастушью породу еще называют сторожевой собакой Новой Зеландии. Она отличается своей исключительной способностью пасти овец, используя не лай, а силу взгляда. Животные легко поддаются дрессировке и обучению, что делает их прекрасными спортсменами, подходящими для участия в различных соревнованиях, а также великолепными домашними любимцами.

Смитфилд-колли

Вес: 25-30 кг

Рост: 46-53 см

Шерсть: длинная

Страна: Англия

Смитфилд – это термин, который применялся исследователями для обозначения двух разных пород собак на протяжении нескольких веков. Первоначально он относился к ныне исчезнувшему крупному животному, а в настоящее время используется для обозначения австралийской породы, происходящей с Тасмании. Смитфилды, также известные как смитфилдские колли, были крупными и сильными собаками с висячими ушами и густой шерстью черного или черно-белого окраса.

Уэльская овчарка

Вес: 25-30 кг

Рост: 46-50 см

Шерсть: короткая

Страна: Англия

Уэльская овчарка является породой, происходящей из Уэльса. Она известна интеллектом и многофункциональностью. Это собака довольно крупного размера с крепким и мускулистым телосложением. Уши у этого вида колли могут быть стоячими или полустоячими, а шерсть – короткой или длинной. Но непременно очень шелковистой и мягкой на ощупь.

Шелти

Вес: 6-7 кг

Рост: 35,5-37 см

Шерсть: длинная

Страна: Шотландия

Шелти, или шетландская овчарка, — очаровательная собачка, которая покоряет сердца своим милым внешним видом и дружелюбным характером. Выведенная на Шетландских островах, она имеет богатую историю и уникальные особенности. Считается, что эта разновидность колли появилась в результате скрещивания местных шпицеобразных собак с английскими пастушьими породами.

Шотландская овчарка

Вес: 23-34 кг

Рост: 45-59 см

Шерсть: длинная

Страна: Великобритания

Шотландская овчарка является часто приобретаемой собакой, существующей в двух типах – длинношерстном и короткошерстном. Эта разновидность колли изначально была выведена для пастушьей службы, но теперь четвероногие также пользуются популярностью как выставочные и семейные питомцы. Шотландская овчарка отличается привлекательным внешним видом, обеспечивающим ей сходство с дикими лисицами, благодаря узкой мордочке с хитрыми глазками-пуговками.

Какая из видов колли подойдет вам?

Все эти породы, покорившие сердца многих собаководов, в наши дни превратились из трудолюбивых пастухов в ласковых домашних любимцев.

Принимая решение о приобретении собаки, необходимо учитывать высокий уровень активности этих хвостатых, которая может стать непосильной задачей для большинства новичков.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам определить, способны ли вы стать владельцем такой собаки: