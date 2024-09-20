Нужно ли белить садовые деревья осенью, рассказала агроном
Среди садоводов нет единого мнения относительно того, насколько необходимой является такая процедура, как осенняя побелка. По мнению агронома Ирины Радишевской, садовые деревья особенно сильно нуждаются в такой обработке именно по окончании вегетационного периода.
Эксперт настоятельно рекомендует побелить садовые деревья в сентябре или октябре. По словам Ирины Радишевской, наиболее опасное время для деревьев – это февраль и март: в дневное время суток яркие лучи солнца нагревают кору, однако ночные температуры все еще очень низкие, из-за чего деревья получают ожоги. Побелка, проведенная осенью, поможет защитить деревья от повреждений.
Эксперт отметила, что главный нюанс заключается в выборе средства для такой обработки: краска или побелка должна быть устойчива к воздействию атмосферных осадков – снега или дождя. По этой причине Ирина Радишевская не рекомендует использовать садовые краски на основе мела – такая побелка быстро смоется, и уже к началу декабря защитного покрытия на стволах деревьев не останется, сообщает aif.ru.
Ирина Радишевская посоветовала использовать белую интерьерную краску. По мнению эксперта, отличный вариант – акриловая краска. В любом случае, самое главное, подчеркнула эксперт, – этот цвет покрытия: краска должна быть светлой, чтобы максимально эффективно отражать попадающие на стволы деревьев солнечные лучи.
Эксперт также отметила, что перед тем как приступить к побелке, необходимо удалить с поверхности коры деревьев мхи, лишайники, отмершие участки. Затем с помощью кисточки нужно нанести побелку до основания первых скелетных ветвей и промазать краской развилки. Проводить процедуру следует в солнечный день, кроме того, не забудьте посмотреть прогноз погоды на два ближайших дня, чтобы удостовериться, что осадки не предвидятся.
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