Как сохранить капусту до весны

Какие болезни могут поразить кочаны капусты при длительном хранении в погребе, и как правильно хранить капусту для того, чтобы избежать развитие различных болезней овоща, рассказали специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Ключевым фактором хранения капусты является поддержание температуры не выше +5 градусов и уровня влажности, не превышающего 80%. Наилучшими условиями для хранения считаются 0-2ºC.

Перед тем как отправить капусту на хранение, её нужно выдержать. Для этого очищенные кочаны располагают в небольшие кучи или укладывают на сухую поверхность, чтобы внешние листья немного подвялились, что сделает их менее хрупкими.

Хранить капусту в подвале возможно несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности.

Деревянные ящики: Ящики, собранные из досок, обеспечивают компактное хранение капустного урожая на длительный срок.

Подвязывание: Данный метод является одним из самых простых

В песке: Пересыпание песком позволяет сохранить естественную влагу овоща, и храниться он будет до весны.

В пищевой пленке: Упаковка в пленку является одним из современных способов хранения.

В глине: Такой метод часто выбирают после неудачного хранения урожая, особенно если он подвержен гниению

Задача сохранить капусту в погребе до весны вполне осуществима. Можно использовать один из предложенных методов, учитывая особенности вашего погреба. Если все рекомендации выполнены, капустный урожай способен сохраниться вплоть до следующего сбора.

Если же погреба нет, то капусту можно хранить прямо на участке в обычных ямах. Для этого выкопайте траншею шириной в кочан и длиной десять кочанов. Укладывайте кочаны кочерыгами вверх.

Засыпьте траншею той же землёй, чтобы снег распределялся равномерно, выровняйте поверхность граблями и накройте соломой. Хранить капусту стоит в доступном месте, чтобы зимой её легко можно было достать из такого импровизированного склада.

Внимание к организации хранения позволит сберечь урожай на длительный срок.