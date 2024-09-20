Гной в глазах у собаки: как удалить грязь и чем помочь питомцу

Гной в глазах у собаки может говорить о наличии заболевания у питомца. И оно может быть не связано с глазами. Конечно, любимца нужно показать ветеринару, но для начала нужно удалить грязь.

Промывание глаз делится на два вида: первый предназначен для очищения глаза, а второй — для его лечения. В первом случае достаточно просто промыть глаза кипяченой охлажденной водой.

Также подойдет слабый раствор черного чая и борной кислоты, а также раствор фурацилина и настой ромашки.

Если вы уверены, что у любимца инфекционное воспаление, можете промыть глаза раствором пенициллина в кипяченой воде. Заполните водой пенициллиновый пузырек, потрясите до полного растворения порошка и смочите раствором ватку. Протрите глаза от наружного края к внутреннему.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее заявил, что трюковая дрессировка, когда собаку учат ходить на задних лапах или показывать «зайку», интеллектуально развивает питомца. По его словам, также это развивает собаку физически.

До этого ветеринар Михаил Шеляков объяснил, что в борьбе с ожирением у кошек важно правильное питание, поэтому необходимо относиться к рациону питомца со всей серьезностью. Также, по словам эксперта, не менее значимую роль в поддержании здоровья любимца играет его активность.