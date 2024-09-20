Перечислены вещи, которые очень не любят кошки
Каждая кошка — уникальна. Но есть вещи, которые не нравятся всем котам вне зависимости от их породы.
- Редкие приёмы пищи. Кошки едят часто, но понемногу. Лучше всего кормить их три раза в день, по требованию либо дать им постоянный доступ к пище.
- "Грязный" туалет. Лоток нужно чистить каждый день, а ещё лучше — после каждого его посещения питомцем.
- Шумы. Коты способны воспринимать звуки в диапазоне от 45 до 64 000 Гц, а люди — от 20 до 20 000 Гц. Особенно не нравятся этим питомцам высокочастотные звуки.
- Резкие ароматы. У кошек обонятельных рецепторов намного больше, чем у людей: от 20 до 2000 миллионов. Поэтому им неприятны запахи бензина, цитрусовых, эфирных масел.
- Нарушение привычного образа жизни. Это касается ремонта, переезда, перестановки мебели или изменения распорядка.
- Нарушение личного пространства. Именно поэтому кошки часто не любят детей или тех, кто пытается их всё время потискать.
- Ношение одежды. На самом деле одежда вызывает у котов стресс и дискомфорт.