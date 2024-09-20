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Перечислены вещи, которые очень не любят кошки

Каждая кошка — уникальна. Но есть вещи, которые не нравятся всем котам вне зависимости от их породы.

Перечислены вещи, которые очень не любят кошки
© Ferra.ru
  • Редкие приёмы пищи. Кошки едят часто, но понемногу. Лучше всего кормить их три раза в день, по требованию либо дать им постоянный доступ к пище.
  • "Грязный" туалет. Лоток нужно чистить каждый день, а ещё лучше — после каждого его посещения питомцем.
  • Шумы. Коты способны воспринимать звуки в диапазоне от 45 до 64 000 Гц, а люди — от 20 до 20 000 Гц. Особенно не нравятся этим питомцам высокочастотные звуки.
  • Резкие ароматы. У кошек обонятельных рецепторов намного больше, чем у людей: от 20 до 2000 миллионов. Поэтому им неприятны запахи бензина, цитрусовых, эфирных масел.
  • Нарушение привычного образа жизни. Это касается ремонта, переезда, перестановки мебели или изменения распорядка.
  • Нарушение личного пространства. Именно поэтому кошки часто не любят детей или тех, кто пытается их всё время потискать.
  • Ношение одежды. На самом деле одежда вызывает у котов стресс и дискомфорт.
Дом и сад