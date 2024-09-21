Как нестандартно декорировать интерьер зеркалами

Начнем с простого. Зеркальные двери делают все — а что, если сделать «почти дверь»? Например, полностью повторить габариты имеющейся межкомнатной двери в зеркальном полотне, оформить его тонким профилем и разместить «зеркально» на противоположной стене? Как именно зеркально? А вот тут вы можете сами додумать.

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А что, если сымитировать с помощью зеркала окно… Иллюминатор. Над кроватью. В старой, обшарпанной деревянной или металлической раме, чтобы ассоциация с каютой была максимальной. Или наоборот — выбрать бронзовое выпуклое зеркало с эффектом рыбьего глаза.

Зеркальное полотно во всю стену подходит только для танцевальных залов. В интерьере эту идею можно развить, разделив зеркало все тем же профилем на отдельные сегменты. Это называют обрешеткой, но сегменты необязательно делать квадратными. Можно придумать простой, но стильный орнамент из прямоугольников и квадратов. А на таком полотне разместить картину. Не хотите возиться с профилем? Тогда используйте интерьерную черную ленту на большом полотне. Эффектнее всего такой вариант будет смотреться на одной узкой акцентной стене или ее фрагменте. В читальном уголке, например.

Слово «уголок» заставило вас задуматься? Все верно, это еще одна идея — оформить угол двумя одинаковыми, состыкованными по одной стороне зеркалами. Над их формой тоже можно подумать.

У вас есть маленький гостевой санузел и вы еще не решили, как сделать его сумасшедше крутым? Вот вам идея — очень грубые стены (голый красный кирпич, имитация скальной поверхности, фактурная штукатурка), подсветка, чтобы еще больше подчеркнуть все неровности, и зеркальное полотно во всю стену в зоне раковины.

Квартира в старом фонде и супертолстые стены? А чем вы будете отделывать оконные откосы? Может, все-таки зеркало?

А что, если разместить зеркало за радиатором? Или за открытым стеллажом без задней стенки?

Несущая колонна прямо посреди гостиной? Подумайте над размером и формой зеркал, которыми ее можно оклеить.

Зеркальный холодильник. Зеркало вместо одной из оконных створок. Зеркальные торцы рабочего стола или кухонного острова. Зеркальный цоколь или карниз для кухонного гарнитура. Зеркальные плинтусы. Зеркальная рама на стену для оконного портала с орнаментом в русском стиле. Можно заказать в стекольной мастерской, а можно нарисовать по шаблону прямо на стекле.

И да, резную золотую раму в классическом стиле можно изобразить прямо на зеркале. И чем оно лаконичнее по форме, тем лучше.

Еще один вариант — нарисовать раму на стене и повесить «в нее» зеркало.

Ну а теперь отдохнем и посмотрим на то, что придумали за нас.

Очень классный дизайнерский прием контрастного сочетания материалов — рукотворная, твердая, стабильная плоская штука и природные, фактурные, динамичные элементы. А еще такое зеркало похоже на солнце. Зеркало Loully

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Задорный вариант для пространства, которое нуждается в ярких, не перегружающих решениях. Имейте в виду, рама очень тактильная — желание погладить один из металлических шариков может оказаться непреодолимым. Зеркало Ramp

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Очень акцентное зеркало-зрачок, которое все время будет напоминать вам о позиции наблюдателя. Не рекомендуем тревожным личностям и очень советуем несобранным и хаотичным персонам. Помогает сосредоточиться. Зеркало Cloud Mini