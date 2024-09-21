Россиянам дали советы по подготовке загородного дома к холодам

Эксперты рассказали россиянам, как правильно подготовить загородный дом к холодам. Так, специалисты отмечают, что при подготовке жилища к зиме нужно в первую очередь проверить системы теплоснабжения и канализации, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Как рассказал владелец строительной компании Максим Лазовский, необходимо заменить жидкость в батареях для профилактики их разрывов и провести технический осмотр систем. Также, по его словам, важно прочистить дренажные системы и устранить возможные протечки для подготовки к осенним дождям.

Проживающим в загородном доме на постоянной основе надо подумать и о резервном источнике тепла на случай выхода из строя отопительного котла, центральной системы отопления или проблем с электроснабжением, резюмировал Лазовский.

Ранее россиянам назвали способы усилить интернет-сигнал на даче. По словам специалистов, качество мобильного интернета серьезно страдает за городом. В частности, подавлять сигнал могут даже экранирующие материалы, из которых возведен дом.

Нестабильный интернет россияне ранее назвали одним из главных раздражителей на даче. Помимо этого, соотечественникам портят жизнь за городом насекомые, долгий путь, отсутствие душа, горячей воды и туалета.

Ранее эксперты также дали советы по подготовке дачи и участка к холодам. В частности, чтобы получить в следующем году хороший урожай, специалисты посоветовали заложить в грядки перегной и удобрения.