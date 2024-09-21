Как правильно соблюдать гигиену общения с домашними животными

Во-первых, после игр, кормления, уборки лотков и клеток нужно обязательно мыть руки.

Кроме того, гигиену туалета животных следует делать только в перчатках, а их миски и аквариум лучше не очищать в кухонной раковине.

Также нельзя запускать любимцев в свою постель и на диваны.

Если в доме есть дети, то сначала необходимо объяснить ребенку, что нельзя облизывать и целовать животных, даже если они кажутся милыми и безопасными.

А если речь идет о беременной женщине, то любое взаимодействие с продуктами жизнедеятельности братьев наших меньших стоит исключить.

И наконец, домашние любимцы не должны контактировать с безнадзорными четвероногими, а также пить воду из луж.

Эксперты подчеркивают значимость регулярного мытья лап, прививок и обработки от блох и гельминтов. Поэтому посещения ветеринара не должны игнорироваться.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, почему не стоит обниматься с домашними животными.