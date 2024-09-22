Какие инструменты должны быть в каждом доме? Не только отвёртка, молоток и дрель
Россиянам рассказали, какие инструменты могут пригодиться в быту . В жилищах современных людей огромное количество мебели, декора, электроприборов. Любому из них может потребоваться как минимум мелкий ремонт. И всегда проще взять нужный инструмент из своего ящика, чем искать его по соседям либо покупать. Списком самых необходимых с «Лентой.ру» поделилась эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.
Какие инструменты нужны дома
Базовые:
- отвёртки PH2 и PZ;
- гаечный ключ;
- молоток;
- плоскогубцы;
- рулетка;
- уровень;
- канцелярский нож;
- дрель или перфоратор.
«Эти инструменты помогут выполнить самые разные задачи, начиная от закручивания шурупов и заканчивая мелкими сантехническими работами», — сказала Чашина.
Дополнительные:
- ножовка по металлу;
- индикаторная отвёртка.
Универсальные инструменты
Такие выполняют несколько функций. Например, 4 в одном:
- кусачки;
- отвёртки;
- ножницы;
- пилу по дереву.
Или как реноватор — сразу и дрель, и шуруповёрт, и лобзик.
«Это оптимальный выбор для тех, кто предпочитает хранить дома минимум инструментов», — отметила эксперт.
Но бывают ситуации, когда с поломкой сложно будет справиться своими руками. Даже если есть инструменты. Например, если из-за неграмотного или некачественного ремонта в ванной.
Что нужно заранее предусмотреть, чтобы инструменты там совсем не пригодились, читайте здесь.