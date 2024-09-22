Какие инструменты должны быть в каждом доме

Россиянам рассказали, какие инструменты могут пригодиться в быту . В жилищах современных людей огромное количество мебели, декора, электроприборов. Любому из них может потребоваться как минимум мелкий ремонт. И всегда проще взять нужный инструмент из своего ящика, чем искать его по соседям либо покупать. Списком самых необходимых с «Лентой.ру» поделилась эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.

Какие инструменты нужны дома

Базовые:

отвёртки PH2 и PZ;

гаечный ключ;

молоток;

плоскогубцы;

рулетка;

уровень;

канцелярский нож;

дрель или перфоратор.

«Эти инструменты помогут выполнить самые разные задачи, начиная от закручивания шурупов и заканчивая мелкими сантехническими работами», — сказала Чашина.

Дополнительные:

ножовка по металлу;

индикаторная отвёртка.

Универсальные инструменты

Такие выполняют несколько функций. Например, 4 в одном:

кусачки;

отвёртки;

ножницы;

пилу по дереву.

Или как реноватор — сразу и дрель, и шуруповёрт, и лобзик.

«Это оптимальный выбор для тех, кто предпочитает хранить дома минимум инструментов», — отметила эксперт.

Но бывают ситуации, когда с поломкой сложно будет справиться своими руками. Даже если есть инструменты. Например, если из-за неграмотного или некачественного ремонта в ванной.

Что нужно заранее предусмотреть, чтобы инструменты там совсем не пригодились, читайте здесь.