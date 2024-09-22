Кинолог назвал главную ошибку собаководов
Собаки могут не только служить, но и грызть мебель и обувь, рвать диван и даже ломать бытовую технику. Реакция хозяев в этих ситуациях - наказание собаки. Однако это и есть главная ошибка в отношениях с животным, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Чтобы выправить отношения с домашним питомцем, считает кинолог, для начала надо понять: крик на питомца, его наказание, а также его виноватый взгляд не означают, что собака все поняла и больше ситуация не повторится.
"Наоборот, своей агрессией вы можете спровоцировать ухудшение проблемы. Важнее понять - собака никогда и ничего не делает назло владельцу", - говорит Голубев.
Среди главных причин погромов в доме кинолог назвал отсутствие понятных правил для собаки и режима дня. Голубев не рекомендует выводить питомца гулять каждый раз в разное время. Или то разрешать ему, а потом категорические запрещать лежать на диване. Или ругать за прыжки на ноги, а потом поощрять такую игру.
"Собака не понимает как себя вести, ей нужны четкие правила", - говорит Голубев.
Также на улице ей нужна не пассивная прогулка, а место, где можно двигаться как в живой природе - бегать, лазать, скакать.
"Игры и дрессировка помогают выплеснуть энергию и получить эмоциональную разрядку", - убежден Голубев.
Прогулок днем должно быть две, необходимый минимум - одна. И всегда - в понятное для собаки время.
Другая причина разгромов в доме - стресс животного. Если он его испытывает, он начинает что-то грызть, чтобы расслабиться.
"Питомцы боятся оставаться дома одни. Но приучить оставаться на время в одиночестве надо постепенно, а также подобрать собакам умные игрушки, которые помогут им увлечься самостоятельной игрой", - объясняет Владимир Голубев.
В целом рекомендаций две - режим дня и эмоциональная и физическая разрядка приведут к тому, что разгромы дома останутся в прошлом.