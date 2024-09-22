Как быстро и безопасно дать кошке таблетку

Каждый владелец кошки рано или поздно сталкивается с необходимостью дать своему питомцу таблетку. Но зачастую кошки проявляют удивительную изобретательность, чтобы избежать приёма лекарства. Поэтому владельцу важно знать эффективные способы дачи таблеток, чтобы обеспечить полноценное лечение своего питомца.

Добавление в еду.

Один из самых простых и менее стрессовых для кошки способов – это добавление лекарства в пищу. Однако важно помнить, что не все препараты можно смешивать с едой, поэтому предварительно следует проконсультироваться с ветеринаром. Для повышения эффективности метода таблетку рекомендуется измельчить до порошкообразного состояния. Важные условия для успешного применения метода:

Дождитесь, когда кошка сильно проголодается. Это временно притупит её вкусовые рецепторы, увеличивая шансы на то, что она съест пищу с лекарством.

Смешивайте порошок с небольшим количеством любимой еды кошки. Если дать слишком много корма, питомец может наесться и оставить часть пищи с лекарством несъеденной.

Применение в виде порошка.

Если ваша кошка категорически отказывается есть пищу с примесью лекарства, можно попробовать дать ей препарат в виде порошка напрямую в пасть.

Техника открытия пасти кошки: аккуратно положите ладонь на голову питомца и мягко сожмите скулы с обеих сторон. Кошка рефлекторно откроет рот.

Процесс введения порошка: как только пасть открыта, быстро всыпьте порошок как можно глубже на корень языка. Затем аккуратно закройте пасть кошки и удерживайте её в таком положении 2-3 секунды, чтобы стимулировать глотательный рефлекс.

Растворение таблетки в жидкости.

Этот метод особенно эффективен, когда необходимо обеспечить полное усвоение лекарства. Преимущества жидкой формы: растворенная таблетка легче усваивается организмом и снижает риск того, что кошка выплюнет часть лекарства.

Методы введения жидкого лекарства:

С помощью ложечки: раскройте пасть кошки и аккуратно влейте жидкость.

Используя шприц без иглы: наберите раствор в шприц, осторожно введите его кончик сбоку между зубами кошки и медленно выдавите содержимое.

Введение целой таблетки.

Некоторые препараты нельзя измельчать или растворять, поэтому приходится давать их в целом виде:

Откройте пасть кошки, как описано выше, и поместите таблетку как можно дальше на корень языка. Это важно для стимуляции глотательного рефлекса.

После введения таблетки аккуратно закройте пасть кошки и удерживайте её в таком положении 2-3 секунды. Можно также слегка помассировать горло, чтобы помочь кошке проглотить лекарство.

Использование таблеткодателя (пиллера).

Таблеткодатель – это специальное приспособление, которое значительно облегчает процесс дачи таблеток кошкам.

Описание устройства и принципа работы: пиллер напоминает шприц с длинной мягкой трубкой вместо иглы. Таблетка помещается в кончик трубки и выталкивается поршнем.

После того как таблетка оказалась во рту кошки, важно убедиться, что она её проглотила. Для этого существуют специальные техники: