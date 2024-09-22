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Как быстро и безопасно дать кошке таблетку

Каждый владелец кошки рано или поздно сталкивается с необходимостью дать своему питомцу таблетку. Но зачастую кошки проявляют удивительную изобретательность, чтобы избежать приёма лекарства. Поэтому владельцу важно знать эффективные способы дачи таблеток, чтобы обеспечить полноценное лечение своего питомца.

Как быстро и безопасно дать кошке таблетку
© globallookpress.com

Добавление в еду.

Один из самых простых и менее стрессовых для кошки способов – это добавление лекарства в пищу. Однако важно помнить, что не все препараты можно смешивать с едой, поэтому предварительно следует проконсультироваться с ветеринаром. Для повышения эффективности метода таблетку рекомендуется измельчить до порошкообразного состояния. Важные условия для успешного применения метода:

  • Дождитесь, когда кошка сильно проголодается. Это временно притупит её вкусовые рецепторы, увеличивая шансы на то, что она съест пищу с лекарством.
  • Смешивайте порошок с небольшим количеством любимой еды кошки. Если дать слишком много корма, питомец может наесться и оставить часть пищи с лекарством несъеденной.

Применение в виде порошка.

Если ваша кошка категорически отказывается есть пищу с примесью лекарства, можно попробовать дать ей препарат в виде порошка напрямую в пасть.

  • Техника открытия пасти кошки: аккуратно положите ладонь на голову питомца и мягко сожмите скулы с обеих сторон. Кошка рефлекторно откроет рот.
  • Процесс введения порошка: как только пасть открыта, быстро всыпьте порошок как можно глубже на корень языка. Затем аккуратно закройте пасть кошки и удерживайте её в таком положении 2-3 секунды, чтобы стимулировать глотательный рефлекс.

Растворение таблетки в жидкости.

Этот метод особенно эффективен, когда необходимо обеспечить полное усвоение лекарства. Преимущества жидкой формы: растворенная таблетка легче усваивается организмом и снижает риск того, что кошка выплюнет часть лекарства.

Методы введения жидкого лекарства:

  • С помощью ложечки: раскройте пасть кошки и аккуратно влейте жидкость.
  • Используя шприц без иглы: наберите раствор в шприц, осторожно введите его кончик сбоку между зубами кошки и медленно выдавите содержимое.

Введение целой таблетки.

Некоторые препараты нельзя измельчать или растворять, поэтому приходится давать их в целом виде:

  • Откройте пасть кошки, как описано выше, и поместите таблетку как можно дальше на корень языка. Это важно для стимуляции глотательного рефлекса.
  • После введения таблетки аккуратно закройте пасть кошки и удерживайте её в таком положении 2-3 секунды. Можно также слегка помассировать горло, чтобы помочь кошке проглотить лекарство.

Использование таблеткодателя (пиллера).

Таблеткодатель – это специальное приспособление, которое значительно облегчает процесс дачи таблеток кошкам.

Описание устройства и принципа работы: пиллер напоминает шприц с длинной мягкой трубкой вместо иглы. Таблетка помещается в кончик трубки и выталкивается поршнем.

После того как таблетка оказалась во рту кошки, важно убедиться, что она её проглотила. Для этого существуют специальные техники:

  • После введения таблетки нежно погладьте шею кошки сверху вниз. Это движение стимулирует глотательный рефлекс и помогает таблетке продвинуться по пищеводу.
  • Метод «дуновения в нос»: лёгкое дуновение в нос кошки также может вызвать глотательный рефлекс. Этот метод особенно эффективен, если кошка пытается удержать таблетку во рту.

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