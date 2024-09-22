Как организовать досуг собаки осенью

С наступлением осени многие люди начинают проводить слишком много времени дома. Однако отсутствие прогулок не принесет пользы, особенно владельцам собак. Важно помнить, что регулярная активность улучшает здоровье питомцев. При этом есть много вариантов для игр и веселых активностей.

Если не компенсировать отсутствие прогулок и физическую активность на улице, то собака начнет искать себе развлечения самостоятельно. Это в итоге может привести к тому, что питомцы будут громить дом. Поэтому важно знать, как развлечь четвероногого друга в осенний сезон, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев

Тем, у кого дома стоит беговая дорожка, рекомендуется приучать своего питомца к этому спортивному инвентарю. Для начала нужно включить на низкой скорости и попробовать поставить собаку на нее. Проследите за реакцией пушистого друга. Если он откажется от такой активности, можно попробовать использовать лакомства и игрушки, чтобы повысить интерес.

Достигшие 3-месячного возраста питомцы могут пройти общий курс дрессировки. Обычно занятия проходят в специализированных центрах по предварительной записи.

Занятия йогой совместно с собакой помогут вам отлично провести время с вашим любимцем. Суть такой тренировки заключается в тесном контакте человека и домашнего животного.

Осенью можно подобрать для любимца спортивную дисциплину, которая поможет максимально раскрыть его потенциал. Регулярные занятия обязательно принесут свои плоды, для этого можно использовать различные площадки, на которых готовят будущих спортсменов.

Наконец, эксперт предложил заняться с питомцем ноузворком, который представляет собой поиск собакой определенных образцов запаха. Например, использовать различные эфирные масла или натуральные специи. Заниматься можно как в специализированных центрах, так и дома.