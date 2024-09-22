Втулка поможет избавиться от пыли в углах: лайфхак для хозяек

Уборка в квартире или доме каждый день отнимает много сил и времени. В современном мире много приборов-помощников, которые должны помогать в уборке по дому.

Не каждый пылесос может достать пыль из щелей и углов, но убирать ее оттуда надо. На помощь приходит простой лайфхак.

Если у вас нет специальной насадки на пылесос для уборки пыли и грязи из-под плинтусов, в углах и щелях, под мебелью и за ней, возьмите втулку из-под туалетной бумаги. Сделайте из нее необходимую насадку.

Наденьте ее на трубу пылесоса, сплющив рукой ее край. Теперь вам не составит труда убрать пыль из углов и из-под плинтусов.

Ранее сообщалось, что привести ковер в порядок можно без химчистки и дорогих средств. Для приготовления домашнего чистящего средства нужны всего три ингредиента, которые можно найти в любом доме. Вам понадобятся вода, уксус, сода и хозяйственное жидкое мыло.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.