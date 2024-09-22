Какие породы собак могут разнести квартиру

Когда люди заводят собаку, они нередко переоценивают свои возможности. Растущий щенок может перепортить немало вещей. Какие породы не годятся для содержания в квартире, «Клопс» узнал у экспертов.

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Всех собак можно разделить на четыре условные категории, отметил кинолог, руководитель школы дрессировки Илья Фильшин.

К первой относятся представители пород, не приспособленных для содержания в малогабаритном жилье. Это крупные собаки: например, доги, волкодавы, среднеазиатские и кавказские овчарки.

«Им тяжело развернуться в однушках. Не нужно забывать и об антисанитарии: слюни, шерсть, грязь», — обратил внимание специалист.

Таким собакам, по словам Фильшина, нужна территория, где можно бегать. Идеальным вариантом станет частный дом с приусадебным участком.

«Следует учитывать и особенности пород. Например, немецкий дог — это гигантская собака, прекрасно умеет ходить задом наперёд и любит спать больше чем гулять», — добавила ветврач, доктор ветеринарных наук Таисия Дмитриева.

А вот другие породы могут требовать очень длительных прогулок. Бельгийскую или австралийскую овчарку ветврач рекомендует выводить не менее чем на три часа в день! Кроме того, им нужны тренировки минимум два раза в неделю.

«Если этого не делать, то собака разнесёт дом, так как ей будет некуда тратить заложенную природой энергию», — пояснила Дмитриева.

Вторая категория — это условно приспособленные для проживания в квартирах боксёры, доберманы, колли, немецкие овчарки, риджбеки. Таких собак тоже лучше содержать в просторных домах, но при правильном воспитании и достаточных физических нагрузках они будут неплохо себя чувствовать и в многоэтажке.

Третья категория псов — более-менее адаптированная для содержания на небольшой территории.

«Например, немецкий пинчер или шелти. Но этим породам тоже нужны активные игры и постоянная подвижность», — уточнил кинолог.

Четвёртую категорию составляют собаки, которые исторически выведены именно для проживания в комнатах: французские бульдоги, ши-тцу, тойтерьеры, корги. Симпатичные малыши неприхотливы и ладят со всей семьей, включая детей.

Практически все породы собак хорошо поддаются дрессировке, но есть и исключения. Как отметил Илья Фильшин, трудно обучаются и хуже всего взаимодействуют с людьми шарпеи и чау-чау.

«Они вообще не нуждаются в человеке и в его компании. Хозяин нужен только, чтобы дал еду и вывел справить нужду», — подчеркнул Илья Фильшин.

Советы специалистов

При выборе собаки нужно учитывать не только её размер, но и физические возможности будущего хозяина. Слабый или пожилой человек не сможет управлять собакой, он даже не удержит её на поводке.

Людям в возрасте и ведущим малоактивный образ жизни не стоит заводить бельгийских овчарок. Они просто не совпадут по темпераменту, предупредил кинолог. А вот подвижным и спортивным подойдут активные породы собак, с ними можно запросто отправиться на пробежку или в поход.

«Все псы, имеющие в генах охотничьи инстинкты, всегда будут очень темпераментны, подвижны и независимы. Они будут психологически воздействовать на своих хозяев. Наглядный пример — порода джек-рассел», — продолжил Фильшин.

Прежде чем приобрести щенка, будущий хозяин должен оценить свои возможности и потребности питомца.

«Дело даже не в габаритах собаки, а сможет ли хозяин пожертвовать местом для кухонного стола, половиной спальни или гардеробом, а также готов ли он тратить время на полноценные прогулки», — прокомментировала Дмитриева.

Чтобы принять взвешенное решение по выбору щенка и не приходить в ужас от погрызенной мебели, обратитесь за комплексной консультацией к специалистам.

«Слушайте профессионалов и идите навстречу своей мечте о счастливой жизни в обнимку с собакой. Тогда ваше совместное проживание будет радостным и комфортным для всех!» — заключила доктор ветеринарных наук.

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