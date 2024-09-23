Эксперты объяснили, как надежно запереть дачу на зиму

На дачах в зимний период лучше устанавливать металлические двери с высокой степенью защиты, рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. По его словам, использовать нужно несколько типов замков — цилиндровый, ригельный и накладной.

Лучший вариант — металлические двери, обладающие высокой степенью защиты. Обратите внимание на толщину металла и наличие листов утеплителя, что сохранит тепло внутри дома. Используйте несколько типов замков: цилиндровый — основной тип замка, который должен иметь высокую секретность, ригельный — допзащита, препятствующая открытию двери с использованием силы, накладной — третий уровень защиты, крепящийся на внутреннюю сторону двери, — посоветовал Чаплин.

Особое внимание также стоит уделить петлям, которые лучше сделать скрытыми. Рамы стоит проверить на наличие трещин, окна заменить на пластиковые, а запоры и ручки — на исправные.

Установите металлические рольставни или решетки на окна первого этажа. Заделайте все щели вокруг чердачных окон, чтобы избежать проникновения влаги и холодного воздуха. Оснастите чердачные окна запирающимися механизмами, — добавил эксперт.

Калитки лучше использовать металлические, с видеофонной системой. Также стоит приобрести датчики движения и системы освещения с удаленным доступом. Инвентарь на зиму необходимо убрать и запереть.

Ранее Чаплин рассказал, что дачная амнистия может упростить процесс регистрации двухквартирных домов. Парламентарий отметил, что в России насчитывается 42 тысячи садоводческих и огороднических товариществ, но лишь 20% воспользовались этой нормой.