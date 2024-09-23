Названы простые способы утеплить деревянные и пластиковые окна

Любые окна можно утеплить ватой, поролоном или скотчем, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что современные деревянные окна держат тепло не хуже пластиковых, в утеплении нуждаются старые советские рамы.

Начнем с дедовских способов. Многие помнят трюк с газетами, старыми простынями и ватой. В этом ничего зазорного нет и сейчас. Здоровье важнее. Вариант вполне пригоден, если нужно пережить в квартире со сквозняками один холодный сезон. Подойдут поролон, скотч, бумажные ленты, — подчеркнул собеседник.

Старые газеты нужно смочить в воде и поместите в щели, стыки между стеклами, створками, рамой проклеиваются полосками бумаги, сказал Васильев. В качестве клея можно использовать мыло, разведенное в воде, а рамы должны быть чистыми, с них нужно снять облупившуюся краску.

Второй вариант — техническую вату затолкайте в щели, стыки проклейте полосками из ткани. Для приклеивания тканевых полосок используется мыльный раствор, как в предыдущем способе. Если щели достаточно широкие, заполните их поролоном, а сверху заклейте бумажным скотчем, — добавил эксперт.

Данные способы Васильев назвал дешевыми и отметил, что они продержатся один сезон. Материалы приклеиваются ненадежно либо, наоборот, слишком надежно и отклеиваются от рамы вместе с краской, кроме того, окно невозможно открыть.

Правильно подобранное и установленное пластиковое окно в утеплении не нуждается. Если оно не держит тепло — обратитесь к компании-установщику. Хорошо, если у вас действует гарантия от компании-установщика. Если нет, обратитесь к специалистам, они отрегулируют, заменят, если необходимо, монтажную пену, которая со временем рассыпается, — отметил собеседник.

Еще один вариант утеплить пластиковое окно снаружи и изнутри — наклеить теплосберегающую пленку. Васильев пояснил, что она пропускает свет, но не дает уходить теплу. Обычно она клеится с нахлестом на раму, имеет металлизированную сторону, которая должна «смотреть» наружу. Приклеить теплосберегающую пленку достаточно просто: нужно вырезать кусок пленки необходимого размера и закрепляем с помощью двустороннего скотча по периметру рамы, поделился эксперт. После этого ее нужно обдуть феном, чтобы пленка разгладилась и стала прозрачной и незаметной, заключил специалист.

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