Бамбуковая посуда: преимущества и уход

Посуда из бамбука завоевывает все больше сердец по всему миру. Она идеально подходит для тех, кто хочет внести в свой дом частичку природы, не жертвуя при этом стилем и практичностью. "Рамблер" подробнее расскажет об ее преимуществах и уходе.

© dreamstime.com

Преимущества бамбуковой посуды

Бамбук — это один из самых быстрорастущих растений на планете, что делает его идеальным ресурсом для создания посуды. Производство бамбуковой посуды требует минимального количества воды и энергии, и после утилизации она разлагается без вреда для окружающей среды.

Бамбуковая посуда не содержит вредных химических веществ, таких как бисфенол А (BPA) или фталаты, которые часто присутствуют в пластике. Это делает ее безопасной для ежедневного использования, особенно для детей. Кроме того, бамбук обладает естественными антибактериальными свойствами, что помогает посуде не впитывать запахи и не окрашиваться от пищи. Это способствует ее долговечности и гигиеничности.

Еще одним важным фактором является то, что посуда из бамбука очень прочная и при этом легкая. Она не бьется, как керамика или стекло, что делает ее удобной для пикников, кемпингов и использования детьми. Обычно она имеет природный и стильный внешний вид, что делает ее отличным выбором для сервировки стола. Ее натуральные оттенки и текстуры добавляют тепло и уют любому интерьеру.

Как ухаживать за бамбуковой посудой?

Мойте вручную

Бамбуковую посуду рекомендуется мыть вручную в теплой воде с мягким моющим средством. Сильные моющие средства и абразивные губки могут повредить поверхность. Избегайте использования посудомоечной машины, так как высокие температуры и длительное воздействие воды могут привести к деформации посуды.

Не оставляйте в воде

Погружение бамбуковой посуды в воду на длительное время может вызвать набухание или деформацию. После мытья ее следует тщательно вытереть и оставить высохнуть на воздухе.

Посуда для традиционной китайской чайной церемонии

Избегайте высоких температур

Бамбуковая посуда не предназначена для использования в микроволновой печи или духовке. Воздействие высоких температур может привести к растрескиванию или разрушению структуры материала.

Регулярно наносите масло

Чтобы посуда сохраняла свои водоотталкивающие свойства и красивый внешний вид, ее можно периодически обрабатывать натуральным маслом, например, льняным или миндальным. Это предотвратит пересыхание и трещины.

Ранее мы писали, чем посуда из поликарбоната лучше стекла и керамики.