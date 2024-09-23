Лучший способ спасти собаку от теплового удара

Американские ученые-ветеринары из Пенсильванского университета сравнили различные методы охлаждения собак при тепловом ударе и выяснили, что лучшим способом может быть погружение головы питомца в воду. Более того, собаку можно натренировать делать это самостоятельно. Исследование опубликовано в научном издании Американской ветеринарной медицинской ассоциации (JAVMA).

«Во время теплового стресса увеличивается приток крови к голове, носу, языку и ушам. Охлаждение тканей головы позволяет быстро охладить все тело с помощью ограниченного количества воды. Кроме того, обучение собаки участию в процессе охлаждения может повысить не только ее безопасность, но и связь человека с животным», — отметили авторы статьи.

Как описано в исследовании, добровольное погружение головы в воду использует тренировку с положительным подкреплением, чтобы поощрять и вознаграждать собак за погружение головы в ведро с водой для извлечения игрушки или лакомства.

Чистая вода комнатной температуры добавляется постепенно до тех пор, пока собака не почувствует себя комфортно, окуная голову для извлечения игрушки или лакомства.

Эксперименты показали, что собаки, обученные этой технике, могут быстрее остывать после тренировки по сравнению с другими методами охлаждения.

Обучая собак выполнять эту задачу, владельцы также могут помочь своим питомцам промыть нос и глаза от пыли и мусора.

Ученые отметили, что симптомы теплового удара у собак включают тревожное поведение, свисающий из пасти язык, прижатые уши, одышку, слишком густую слюну и темно-красный цвет языка и десен. В тяжелых случаях у животного может начаться рвота или диарея, а также произойти обморок.

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