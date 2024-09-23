Дом с видом на лес: минималистичный интерьер для гостеприимной семьи

Семья из четырех человек обратилась в студию дизайна Екатерины Казанцевой с запросом на минималистичный интерьер для своего загородного деревянного дома.

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В этом проекте был один важный нюанс — дом выполнен из клееного бруса, а это очень специфичный материал. Такие дома обладают целым рядом особенностей, главная из которых — усадка. Если этот аспект проигнорировать, через несколько лет после ремонта дом со всем его наполнением «поведет». А значит, лестницы, корпусная мебель и межкомнатные двери будут как минимум скрипеть. Как максимум — двери перестанут открываться, а по фасадам пойдут трещины.

Единственный способ избежать всех этих неприятностей — обратиться за помощью к профессионалам, не единожды выполнявшим подобные проекты. Студия Екатерины Казанцевой более пяти лет имеет дело с клееным брусом, и потому выполнение этого заказа не вызвало у дизайнеров никаких сложностей.

Первым делом был выбран способ обработки фасадных и внутренних стен. Дом выполнен в натуральном стиле. Авторы проекта посчитали важным подчеркнуть красоту дерева и сохранить его текстуру при помощи масла.

Выбор цвета как для ландшафта, так и для интерьера — это целый процесс. Способность правильно подобрать оттенок, который будет гармоничен с обстановкой и приятен глазу, требует большого опыта и профессионализма.

На первом этаже дома, по задумке авторов проекта, расположились спальня, кабинет, кухня-гостиная и уютная терраса. Второй этаж был отдан под детские комнаты.

Объединенное пространство кухни-гостиной — любимое место отдыха семьи. Здесь хозяева принимают гостей и проводят теплые семейные посиделки.

Кухонная зона оборудована островом с барными стульями и возможностью сервировки завтраков. Обеденная группа предназначена для более основательных и чинных мероприятий.

В доме предусмотрено множество мест для хранения. Дизайнеры оформили отдельную гардеробную, а в каждой комнате расположили большие, вместительные шкафы.

Все полезное пространство под лестницей также задействовано под хранение. Еще одна особенность этой зоны — теплая светодиодная подсветка, создающая особое настроение в вечернее время.

Уличная лаунж-зона оформлена панорамным остеклением в виде дверей-гармошек. Прямо за ними открывается живописная панорама на лес, которая при открытых дверях отражается в большом зеркале на противоположной стене.

Одно из хобби заказчиков — дегустация вин. Чтобы поддержать это увлечение, авторы проекта разместили систему хранения для бокалов и большой винный шкаф. На террасе оборудована открытая часть с BBQ-зоной, где можно впечатлять гостей кулинарными изысками на открытом огне.