Кошки осознают размеры своего тела хуже собак

Ученые провели эксперимент, в рамках которого кошкам было необходимо пробираться через маленькое отверстие. Оказалось, что если ширина и высота были удобными, кошки легко проходили через них. Однако когда ворота оказывались слишком низкими, животные начинали сомневаться в том, что смогут пройти. Однако потом все же решались. В предыдущих экспериментах научная группа выяснила, что собаки в аналогичном эксперименте чаще и дольше колебались при виде потенциально маленького отверстия. Это говорит о том, что собаки лучше кошек осознают размеры своего тела. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

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В шутку кошек иногда называют «жидкостями» за их способность пролезать под дверьми и умещаться в вазах или других маленьких емкостях. Но ученых заинтересовал вопрос, хорошо ли животные осознают свои размеры. Ранее они уже провели эксперимент с собаками. Биологи выяснили, что собаки спокойно проходят через большие отверстия, но осознают, когда отверстие становится слишком маленьким для них.

Теперь ученые протестировали кошек в серии экспериментов. Они выбрали привычные для животных условия — каждое животное испытывалось дома, а не в лаборатории, чтобы им было комфортно. Исследователи использовали картонную преграду, в которой было прорезано прямоугольное отверстие. По одну сторону располагались кошки, по другую — их хозяева с лакомствами и любимыми игрушками питомцев. Животные должны были проходить сперва через удобное по ширине и высоте отверстие, затем через широкое, но слишком низкое отверстие, а после через высокое, но узкое.

Когда отверстие было комфортно и по ширине, и по высоте, кошки не сомневались в своих возможностях и проходили беспрепятственно. При уменьшении же высоты животные колебались, возможно, опасаясь, что их тела слишком высоки для этого прохода. Однако, в отличие от собак, кошки продолжали идти даже после своего первоначального приступа сомнения. В конце концов они протискивались через отверстие, даже когда это была щель всего в половину их роста. Однако когда высота оставалась комфортной, а ширина уменьшалась, кошки без колебаний пытались пройти через него.