Почему остекленный балкон постоянно протекает

Потолок на балконе, как правило, протекает из-за неправильной геометрии крыши, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Она должна иметь уклон, чтобы на поверхности не накапливалась влага. Кроме того, добавил эксперт, нужно иногда проверять стыки и швы: возможно, герметик в них пришел в негодность.

После этого стоит обратить внимание на панели, так как в них могут появиться трещины и сколы. В дальнейшем вода, просачиваясь через микротрещины, будет провоцировать коррозию арматурной конструкции, что только усугубит ситуацию, — добавил специалист.

Собеседник издания подчеркнул, что неисправная крыша или разрушение арматуры требуют капремонта. А вот справиться с незначительными повреждениями можно самостоятельно, например провести герметизацию стыков и швов. Предпочтение лучше отдать полиуретановому герметику, так как он наиболее пластичный и устойчивый к температурам.

Если обработка отдельных трещин не дала результата, необходимо провести полную герметизацию при помощи других материалов. Более трудоемкий подход — обработка мастикой. Она наносится в два-три слоя на стены, пол и потолок и обеспечивает полную герметичность внутри помещения, — посоветовал эксперт.

Это не единственный способ. Похожий эффект даст рулонная гидроизоляция: листы укладываются внахлест и скрепляются герметиком. Такая изоляция проходит с наружной стороны балкона, поэтому придется вызвать специалистов по высотной работе, отметил Васильев.

Всегда следите за состоянием балкона, так как мелкая трещина может в теории обернуться заменой арматуры и повлечь за собой затяжные и трудоемкие работы, — заключил он.

Ранее Васильев заявил, что любые окна можно утеплить ватой, поролоном или скотчем. Однако современные деревянные окна держат тепло не хуже пластиковых, в утеплении нуждаются старые советские рамы. Если цель — пережить в квартире со сквозняками один холодный сезон, то можно использовать «дедовские способы» с газетами и старыми простынями.