Дачникам рассказали, как вырастить здоровый урожай

Ради здорового урожая дачникам нужно отказаться от химических пестицидов. Такой совет владельцам загородных участков дал агроном Артем Мажоров, передает Pravda.ru.

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По словам эксперта, в момент посева семян следует использовать биологические препараты, в которых содержатся сенная палочка и триходерма. Они помогут обеспечить иммунный ответ в почве.

Мажоров отметил, что сенная палочка — это бактерия, которая обеспечивает растение биологически активными веществами и защищает от вирусов. Триходерма, в свою очередь, поможет защитить почву и помешает вредителям напасть на растения. Кроме того, благодаря ей культуры станут устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.

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