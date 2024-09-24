Куда обращаться, если сосед разводит тараканов?

Депутат Совета депутатов городского округа Жуковский Альберт Шагизиганов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о том, какие меры можно предпринять, если сосед разводит тараканов и антисанитарию. Насекомые, сырость и неприятный запах могут распространиться и по другим квартирам, примыкающим к «проблемной». Как правило, с человеком, запустившим свое жилье, сложно договариваться по-соседски.

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«В первую очередь нужно обратиться к управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом. Специалисты УК должны отреагировать на обращение и выехать на место для обследования квартиры проблемного соседа на предмет ненадлежащего содержания помещений. Если сотрудники установят, что квартира содержится в антисанитарии, то УК выпишет собственнику уведомление о приведении жилья в нормативное состояние», - отметил Шагизиганов.

На этом дело может не закончиться. Как сообщает пресс-служба Роскачества, представителей УК сосед может просто не пустить на порог и не открывать никому дверь. Тогда жильцам следует обратиться в полицию, органы Роспотребнадзора, жилищную инспекцию. Полицейские в любом случае должны отреагировать на поступившее заявление и провести профилактическую беседу. В некоторых случаях появление правоохранителей приводит к желаемому эффекту и человек начинает разбираться со своими тараканами. Представителей Роспотребнадзора и жилинспекции человек также может не впустить, после чего придется добиваться разрешения на осмотр квартиры через суд.

В источнике отметили, что страдающие от чужой антисанитарии жильцы обращаются в суд с иском об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологических правил, так как проблемный сосед годами не реагирует на инстанции и не устраняет тараканов. Бывают ситуации, когда собственником квартиры является муниципалитет и жилье сдается по программе социального найма.

«Тогда жалоба направляется в администрацию. Муниципальный орган с привлечением УК выдает жильцу предписание об устранении санитарных нарушений. Если в установленные сроки квартира остается без изменений, то администрация может выселить жильца через суд. С нанимателем по социальной программе администрация имеет право через суд расторгнуть договор найма. На практике выселение по причине подобных нарушений - затяжной процесс. Но иногда собственник понимает, что он может лишиться квартиры, он прикладывает максимальные усилия, чтобы исправить сложившуюся санитарную ситуацию», - подытожил Альберт Шагизиганов.

Разведение тараканов не фигурирует в уголовных статьях и правовых документах. Но, например, есть статья 30 Жилищного кодекса РФ «Права и обязанности собственника жилого помещения». Пункт 4 гласит: