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Россиянам подсказали хитрости для ремонта маленькой квартиры

Правильное освещение, использование близких оттенков в отделке и мебели, а также выбор зеркальных и глянцевых поверхностей — самые удачные способы визуально расширить даже самые скромные по метражу квартиры. Об этом «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Дизайнер подсказала хитрости для ремонта маленькой квартиры
© Lenta.ru

В первую очередь она отметила важность освещения. Дизайнер рекомендовала предусмотреть разные сценарии освещения в зависимости от ритма жизни людей и длительности светового дня в их регионе. Кроме того, для небольших квартир лучше выбирать шторы светлых оттенков или тюль. Тогда в комнатах будет светло и комфортно в течение дня, объяснила Кузнецова.

Еще одним способом сделать пространство визуально больше дизайнер назвала выбор светлых оттенков как в отделке, так и в мебели.

«Речь не только о белом или бежевом -- практически у каждого цвета есть светлые оттенки. При этом визуально пространство станет больше, если выбрать мебель и декор в тон отделке. Таким образом пространство будет восприниматься однородным и, как следствие, более просторным», — Ксения Кузнецова, дизайнер.

Также Кузнецова призвала использовать зеркальные и глянцевые поверхности, которые визуально расширят пространство в течение светового дня.

«Современные глянцевые фасады, вопреки расхожему мнению, просты в уходе. Они отвечают всем требованиям практичности и долговечности. А вот зеркала лучше размещать таким образом, чтобы они находились друг напротив друга, чтобы создавался эффект визуально более просторной комнаты», — добавила дизайнер.

Ранее дизайнер Юлия Тычино дала совет россиянам, живущим в квартирах с маленькими и старыми кухнями. Она рекомендовала обновить стены кухни.

Дом и сад
Ксения Кузнецова