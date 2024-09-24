Дизайнер подсказала хитрости для ремонта маленькой квартиры

Правильное освещение, использование близких оттенков в отделке и мебели, а также выбор зеркальных и глянцевых поверхностей — самые удачные способы визуально расширить даже самые скромные по метражу квартиры. Об этом «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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В первую очередь она отметила важность освещения. Дизайнер рекомендовала предусмотреть разные сценарии освещения в зависимости от ритма жизни людей и длительности светового дня в их регионе. Кроме того, для небольших квартир лучше выбирать шторы светлых оттенков или тюль. Тогда в комнатах будет светло и комфортно в течение дня, объяснила Кузнецова.

Еще одним способом сделать пространство визуально больше дизайнер назвала выбор светлых оттенков как в отделке, так и в мебели.

«Речь не только о белом или бежевом -- практически у каждого цвета есть светлые оттенки. При этом визуально пространство станет больше, если выбрать мебель и декор в тон отделке. Таким образом пространство будет восприниматься однородным и, как следствие, более просторным», — Ксения Кузнецова, дизайнер.

Также Кузнецова призвала использовать зеркальные и глянцевые поверхности, которые визуально расширят пространство в течение светового дня.

«Современные глянцевые фасады, вопреки расхожему мнению, просты в уходе. Они отвечают всем требованиям практичности и долговечности. А вот зеркала лучше размещать таким образом, чтобы они находились друг напротив друга, чтобы создавался эффект визуально более просторной комнаты», — добавила дизайнер.

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