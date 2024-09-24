Профессор рассказал, что надо знать о хранении бытовой химии и ядов

История с многодетной семьей в Красноярском крае, потерявшей из-за отравления четверых детей, потрясает. Но, к сожалению, бытовые отравления - это далеко не редкость. Слишком много в наших домах и дачах всевозможных химикатов - и это не только моющие вещества, но и удобрения, и яды для борьбы с насекомыми и грызунами. Как хранить и пользоваться всем этим без вреда для здоровья, рассказал директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий.

Как хранить химические вещества?

Конечно, не на кухне. И второе правило - обязательно вся бытовая химия, включая средства против насекомых, должна находиться в недосягаемом для детей месте. Это самое главное требование. Категорически (!!!) запрещено хранить бытовую химию, пестициды в местах, доступных для ребенка. Пестициды - это химические препараты, проще говоря, "отрава". Они токсичны не только для паразитов или вредителей, но и для человека.

Какой должна быть маркировка?

При хранении в домашних условиях бытовой химии обязательно необходимо ее маркировать. Представьте, что у вас есть две банки. В одной - пестициды, в другой - приправы. Если вы эти банки не подпишете и уберете даже на разные полки, но в один шкафчик или даже в соседние шкафчики, то через некоторое время вы можете забыть, где что лежит. А если другой человек откроет шкафчик, он вообще ничего не будет знать и не сможет правильно отличить одну банку от другой, либо может случайно их перепутать. Особенно если это пожилой человек.

Теперь представьте маленького ребенка, который еще не умеет читать. Даже если вы подписали банки, но храните их в доступных для детей местах, рядом с продуктами, может случиться беда. Даже подпись на банке не поможет ребенку понять, что в ней, и он может случайно взять пестициды вместо приправ, открыть банку из любопытства.

Подписать банку с химическим средством - это лишь часть комплекса мер предосторожности. Лучше использовать яркие наклейки, чтобы не перепутать их с чем-то безвредным.

Кроме того, нельзя хранить отравляющие вещества в посуде от пищевых продуктов и там, где хранится пища - например, в холодильнике, или в кухонных шкафчиках.

Что делать при отравлении?

Многие бытовые химические препараты, включая пестициды, содержат сильнейшие яды! Несоблюдение правил безопасности влечет за собой самые печальные последствия.

Как правило, у гербицидов (химические средства для защиты растений) системного действия токсичность не высока, но при длительном поступлении в организм может быть отложенный токсичный эффект.

Зооциды (против вредных насекомых или мелких животных) еще опаснее, поскольку у них токсичная и даже летальная доза может быть очень низкой.

При первых признаках отравления необходимо без промедления обращаться за медицинской помощью, вызывать скорую.