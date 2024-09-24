Названо, чем можно заменить дорогой кондиционер в стирке

Многие хозяйки давно отказались от дорогого кондиционера для белья. Дело в том, что они знают рецепт этого суперсредства. Понадобятся ингредиенты, которые есть в любом доме.

Смешайте в пластиковой емкости 100 г соли, 100 г соды и 15 капель любимого эфирного масла. Эти три ингредиента заменят дорогущий кондиционер. Соль смягчит жесткую воду, сода добавит запах свежести, а масло придаст аромат.

Средство нужно убрать в сторону и добавлять по две столовые ложки прямо в барабан. В отсек для кондиционера наливайте 100 мл уксуса.

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