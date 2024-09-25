Кинолог объяснил, как выбрать хорошую зоогостиницу

Владельцам домашних животных, которые находятся в поиске зоогостиницы, важно лично осматривать их и оценивать условия содержания и соблюдение санитарных норм. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

© Газета.Ru

Он советует смотреть на работу персонала, чистоту в помещениях, а также на поведение самих животных.

«Например, долгий и не прекращающийся лай собак в зоогостинице свидетельствует об их беспокойстве. Причиной тому может послужить несоблюдение режима выгула или любые другие обстоятельства, которые доставляют дискомфорт», — пояснил эксперт.

По его словам, если у питомца есть индивидуальные особенности, стоит также оценить, смогут ли сотрудники учреждения удовлетворить его потребности. Малиновский отметил, что специалисты должны будут сделать так, чтобы питание и режим дня соответствовали домашним условиям.

Заместитель начальника ГБУ «Мосветстанция» Юрий Яшин до этого говорил, что в хорошей зоогостинице должны быть просторные индивидуальные вольеры, определенный уровень освещенности, влажности, температуры, для собак должны быть предусмотрены услуги выгула.