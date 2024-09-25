В России начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка

Гражданам придётся заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За повторные нарушения штраф будет удвоен.

Соответствующий законопроект накануне приняла Госдума, документ был разработан Московской областной думой. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, пишут «Ведомости».

Также предусматривается ответственность владельцев за уборку отходов животного на территориях общественного пользования. Кроме того, уточняется, что запрещено использование домашних питомцев в предпринимательской деятельности. Дела о таких нарушениях будут рассматривать органы исполнительной власти регионов.

Такие меры уже действуют на территории Московской области.