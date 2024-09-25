Как правильно выбрать средство от комаров

В недорогих препаратах в составе чаще есть эфирные масла, считающиеся природными репеллентами и которые отлично защищают от комаров. К эфирным маслам, которые входят в составы средств, относятся розмарин, лаванда, чайное дерево.

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Еще одним важным фактором является маркировка ДЭТА (органическое химическое соединение, репеллент). Содержание вещества в составе должно быть минимум 30%, если меньше, то снижается эффективность.

Одним из эффективных средств является «Рефтамид», который стоит примерно 150 рублей. Кроме комаров, он также действует против мошек и клещей, пишет «Вечерняя Москва».

Спрей Siberina имеет натуральный состав, в который входит гвоздика и эвкалипт. В нем нет спирта, а стоит он всего 170 рублей за флакон объемом 50 мл. Такое средство подходит маленьким детям, у кого чувствительная кожа.

Также к эффективным средствам относятся «Тайга», «Леший», Gardex. Все они стоят до 300 рублей, а их эффективность доказана временем. Кроме того, эти средства не вызывают аллергии.

Еще можно добавить в крем для тела ванилин, запах которого не нравится комарам.