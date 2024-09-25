Родители, чьи дети увлекаются слаймами, точно знают, что эти липкие игрушки могут быть источником проблем, если случайно окажутся на одежде или мягкой мебели. Слайм способен прилипнуть так, что обычная стирка не всегда справляется с его следами.

Однако есть проверенный способ избавиться от пятен без лишних усилий и повреждений ткани.

Первым делом возьмите щетку и аккуратно соберите остатки слайма, направляя их к центру пятна. Затем нанесите на пораженное место зубную пасту – не жалейте, паста должна покрыть пятно полностью. С помощью той же щетки втирайте пасту в ткань круговыми движениями, чтобы она проникла в волокна.

Как сделать карандаш для удаления пятен с одежды

После этого возьмите кипяток и пролейте его на пятно. Подождите пару минут, чтобы средство подействовало, и затем промойте вещь. Как только все этапы будут завершены, пятно исчезнет без следа, а одежда снова станет чистой.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.