Специалист дала советы по выращиванию овощей в квартире

Агроном, садовник Городской фермы на ВДНХ Татьяна Шустко дала рекомендации по выращиванию овощей в квартире.

«Если брать готовую рассаду, то добиться выращивания будет легче. Если есть только семена, то необходимо их сначала замачивать на ватных тампонах при температуре +25...+30 °С. Только после того, как они набухнут, можно начинать их посадку в маленькие торфяные горшочки. Когда растение приобретёт нужный размер и на нём появятся два-три листика, можно будет сделать пикировку и посадить его в отдельный горшок», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, для выращивания в домашних условиях подходят перец, помидоры, баклажаны, огурцы, различная зелень и микрозелень, а также земляника, клубника.

Также важно обеспечить растениям световой день 12 — 14 часов, дополнительные поливы, подкормку, защиту от вредителей и болезней.

«Некоторые растения требуют около 115 — 125 дней для формирования плодов. Это долго, но реально», — добавила агроном.

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