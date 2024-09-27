Биолог рассказал о полезных комнатных растениях

Биолог Пермского политеха Никита Кифель рассказал о полезных комнатных растениях.

В беседе с URA.RU он заявил, что в борьбе с микробами и бактериями помогут цитрусовые растения, в том числе лимоны, а также каланхоэ и эвкалипт лимонный.

«Наличие нескольких бегоний и других растений в одном помещении может значительно повысить уровень влажности, что благоприятно скажется на микроклимате, особенно в условиях сухого воздуха в отопительный сезон», — сообщил Кифель.

Самочувствие и сон способны улучшить гардения и розмарин, а для фильтрации воздуха подойдут бамбуковая пальма, фикус, аглаонема.

Ранее эксперт «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина дала рекомендации по уходу за комнатными растениями.