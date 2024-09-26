Жидкие обои: что это такое и есть ли в них смысл

На замену обычным обоям, которые часто отклеиваются и вздуваются, 20 лет назад пришли современные прочные, не требующие особого ухода жидкие аналоги. Сделать эти обои может любой, они подходят для аллергиков, а еще считаются огнеупорными и шумоизоляционными. Однако у них есть и ряд минусов. «Лента.ру» вместе с дизайнером разбиралась, в чем преимущества жидких обоев, насколько они практичны и как вписываются в интерьер.

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Что такое жидкие обои

Жидкие обои — это отделочный материал, который сочетает в себе обычные обои, краску и штукатурку. Они подходят для финишной отделки стен и потолков, скрывают поврежденные участки и дефекты, обладают звукоизолирующими и термозащитными свойствами. Кроме того, это экологически чистый продукт, который не содержит токсичных примесей, не имеет запаха и не вызывает аллергию.

В основе состава жидких обоев — сухая смесь, которую перед нанесением разводят водой, подобно тому, как делают раствор для декоративной штукатурки. Сама смесь состоит из натуральных компонентов: хлопка, целлюлозы, шелка или других волокон, веществ, которые предотвращают развитие грибка или плесени, а также красителей и декоративных элементов (перламутр, мраморная или минеральная крошка, блестки). Иногда для получения нужного результата добавляют и другие натуральные компоненты. В качестве связующего вещества используется специальный клей.

Жидкие обои можно найти в магазине в сухом виде в полиэтиленовых пакетах, но иногда они продаются в виде концентрированного раствора. В любом случае материал перед нанесением на стены нужно разводить водой.

Считается, что жидкие обои, которые вообще больше похожи на штукатурку, чем на обычные обои, обладают высоким качеством и могут без проблем прослужить владельцу квартиры или дома около 10 лет.

~ 10 лет составляет срок службы жидких обоев.

Для сравнения, обычные бумажные обои сохраняют эстетичный вид примерно 5 лет (максимум 10), виниловые — 12-15 лет, краска — 10-20 лет (в зависимости от качества).

Сколько стоят жидкие обои

Судя по ценам на маркетплейсах, минимальная стоимость жидких обоев составляет 300-900 рублей за килограмм. Самые дорогие варианты стоят до 10 тысяч рублей. Одной упаковки, как правило, хватает на пять квадратных метров.

Виды жидких обоев

Жидкие обои на стене выглядят по-разному в зависимости от типа органического материала в составе смеси.

Основные виды жидких обоев:

Гладкие. Поверхность напоминает обычные обои, но она более матовая и мягкая. Часто жидкие обои этого типа используют в минималистичных интерьерах. Как правило, гладкими такие обои получаются за счет добавления в смесь шелка;

Фактурные. Такие жидкие обои создают рельефную поверхность и могут имитировать бархат, песок, мрамор и камень;

С блестками и эффектом «металлик». В состав некоторых жидких обоев добавляют блестки и специальные пигменты, которые придают поверхности мерцающий эффект или металлических блеск. Также при желании можно нанести на стены флуоресцентные, или светящиеся в темноте, жидкие обои.

По составу смеси жидкие обои также делятся на несколько видов.

Виды жидких обоев по составу

Целлюлозные — в основе лежит переработанная древесина. Такие обои считаются бюджетным вариантом, но не теряют от этого преимуществ — например, их можно наносить на стены в неотапливаемых помещениях: на балконах и верандах. Этот материал хорошо защищает пространство от проникновения посторонних звуков;

Хлопковые — благодаря волокнам натурального хлопка в составе такие жидкие обои приобретают неповторимую текстуру;

Текстильные — в основе шелк, шелковые волокна или текстиль, который придает стенам сатиновый блеск. Благодаря содержанию шелковых волокон такие обои имеют легкий сатиновый блеск. Это самый дорогой и самый долговечный вариант.

Также существуют жидкие обои смешанного типа. Например, шелково-целлюлозные, которые сочетают в себе преимущества текстильного типа, но стоят дешевле.

Плюсы жидких обоев

Долговечность;

Устойчивость к ультрафиолету — жидкие обои не выгорают и не меняют цвет;

Антистатичность, не притягивают пыль, что идеально подходит для детей и людей с аллергией;

Долгий срок службы — до 10 лет;

Можно использовать в неотапливаемых помещениях;

Полностью натуральный состав;

Покрытие без швов, «пузырей» и стыков, как при нанесении обычных обоев;

Нет необходимости ровнять стены перед нанесением — жидкие обои скроют дефекты и неровности;

Простота нанесения;

Отсутствие запаха, пыли и грязи во время ремонта;

Экологичность, безопасность для здоровья;

Не горят, при пожаре материал тлеет;

Можно наносить даже на печку, например, на даче;

Дополнительная звуко- и теплоизоляция;

При появлении любого дефекта поверхность можно легко отреставрировать, смочив водой и растерев материал;

При усадке новостройки нет разрывов.

Минусы жидких обоев

Более дорогие по сравнению с другими видами обоев;

Недостаточно широкий выбор цветов;

Долгая подготовка — около 6-12 часов смесь нужно разводить в воде перед нанесением;

Долго высыхают, в холодном и влажном помещении могут сохнуть до трех дней;

Домашние животные могут точить когти о рельефные обои;

Сложность в эксплуатации, например, стены нельзя мыть без нанесения лакового покрытия;

Акриловый лак, необходимый для того, чтобы в будущем можно было мыть стены, не пропускает воздух, и покрытие «не дышит».

Дизайнер интерьера, выпускница школы дизайна «Детали» Оксана Грушко в беседе с «Лентой.ру» выделила в качестве одного из главных недостатков цветовую палитру жидких обоев.

Этот материал покрывают красками от спокойных светлых оттенков (пастельных и офисно-сдержанных) до самых ярких. Однако чаще всего цвета у них очень кричащие, раздражающие, неинтерьерные, а текстура довольно грубая, считает дизайнер. По мнению Оксаны Грушко, их очень непросто сочетать с дорогими и качественными отделочными материалами.

Как наносить жидкие обои

Перед нанесением жидких обоев обязательно прочтите инструкцию. Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

Подготовка поверхности

Первым делом нужно подготовить стены или потолок. Для этого нужно тщательно очистить поверхность от старого покрытия — это может быть старая краска, обои или штукатурка.

Жидкое покрытие нельзя наносить на старые обои, поэтому сначала снимите их.

Если на поверхности есть сильные неровности, ее нужно отштукатурить, но в принципе добиться ровной стены можно и за счет самих жидких обоев.

При необходимости обработайте поверхность средством против плесени и грибка. Такие вещества можно найти в строительных магазинах или на маркетплейсах.

В качестве грунтовки часто используют водоэмульсионную краску с добавлением клея ПВА. Желательно, чтобы поверхность стены была белой или светлой, чтобы избежать перепадов цвета после нанесения жидких обоев.

Приготовление смеси

Необходимо смешать купленную в магазине смесь жидких обоев с теплой водой в пропорции, указанной в инструкции;

Перемешивайте смесь вручную, не используйте миксер или другую технику, поскольку она может повредить структуру обоев. В итоге должна получиться однородная упругая масса;

Дайте жидким обоям настояться в течение 10-12 часов;

Перед нанесением материала на поверхность снова тщательно перемешайте смесь.

Нанесение на поверхность

Используйте специальный пенополиуретановый инструмент, который у строителей называется теркой. Ее обычно используют для обработки грубого материала, такого как штукатурка, чтобы добиться ровной и гладкой поверхности.

Наносите жидкие обои на стену или потолок слоем в 2-3 миллиметра. Делать это рекомендуется плавно, без остановок, от одного угла к другому.

Жидкие обои сохнут достаточно долго, около двух-трех суток. Чтобы процесс проходил быстрее, можно оставить открытыми двери и окна.

Из-за пористой поверхности влажные обои могут впитывать запахи. Для защиты можно использовать дополнительный слой акрилового лака.

Советы по уходу

Для того чтобы сохранить жидкие обои в идеальном состоянии на долгое время, придется отказаться от мокрой уборки стен — даже если обои покрыты лаком, старайтесь не мыть их водой.

Также следует исключить из уборки абразивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность. Впрочем, пыль и грязь можно легко удалять с помощью обычного пылесоса с мягкой щеткой. Такую уборку достаточно делать раз в три-четыре недели. Главное — не давить на поверхность.

Стереть свежие пятна с жидких обоев можно простым ластиком.

Если какой-то участок оказался поврежден, нужно аккуратно снять с него обои, предварительно смочив их водой на полчаса. После этого покрытие наносят заново. Таким же образом можно решить проблему усадки.

Жидкие обои в интерьере

Жидкие обои универсальны и подходят к любому стилю интерьера. Иногда их предлагают нанести на акцентную стену в комнате или сделать элементом декора.

Такие обои активно используют в дизайне экономсегмента, а в проектах премиум-класса они не особо популярны, поделилась мнением Оксана Грушко. По ее словам, такой материал может смотреться дешево: этому способствуют неинтерьерные цвета и странные фактуры. Поэтому собрать эстетичный интерьер с жидкими обоями непросто, но для коммерческих помещений такой вариант возможен.

«‎Я бы их рекомендовала использовать для коммерческих помещений, детских садов, спортзалов, поликлиник, возможно, офисов. Но при этом к жидким обоям нужно правильно подобрать другие материалы ремонта, в том числе покрытия для пола и потолка, чтобы они хорошо сочетались. К этому стоит привлечь опытных дизайнеров», — Оксана Грушко, дизайнер.

Эксперт добавила, что в качестве альтернативы для экономсегмента можно использовать экологичные бумажные обои. Хотя под них требуется более тщательная подготовка стен, такой вариант будет смотреться более качественно и интересно.

Альтернативы жидким обоям