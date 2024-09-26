Агроном рассказал о подготовке огорода к зиме

Большинство сибирских дачников уже собрали урожай и уложили его на зимнее хранение. Осталась только одна задача: подготовить землю к зиме. Как сделать это правильно — рассказал агроном, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Новосибирского аграрного университета, почетный работник АПК Алексей Мармулев.

Многие дачники считают, что после сбора урожая огород непременно нужно перекопать или перепахать.

— Делать это не обязательно, но желательно, — говорит Алексей Мармулев. — В этом случае в землю попадет кислород, благодаря чему остатки растений минерализуются и превратятся в удобрение. Кроме того, весной в рыхлую почву будет лучше проникать талая вода.

В процессе перекопки агроном советует внести в почву минеральные удобрения — азот, фосфор, калий.

Из органических удобрений специалист советует компост, перегной, но ни в коем случае не свежий навоз (эту ошибку совершают многие дачники).

— Любые удобрения лучше вносить под перекопку, — подчеркнул Алексей Мармулев.

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