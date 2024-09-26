Кинолог рассказал, почему у собаки может быть плохой аппетит

У собаки может быть плохой аппетит из-за проблем со здоровьем или из-за стресса, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, также на аппетит влияет неподходящий рацион.

Если собака теряет вес или отказывается от пищи, важно обратить внимание на состояние любимца. В первую очередь необходимо исключить любые проблемы со здоровьем, а затем перейти к анализу рациона и образа жизни собаки. У питомца может пропадать аппетит на фоне стресса или из-за неподходящего рациона, — объяснил эксперт.

Кинолог отметил, что проблемы со здоровьем могут стать причиной не только отсутствия аппетита у питомца, но и его быстрого утомления и вялости. Чтобы проверить состояние собаки, нужно обратиться в ветклинику, где ей смогут вовремя оказать помощь.

Также на аппетит влияет постоянное напряжение, добавил Голубев. Например, у домашнего питомца может быть конфликт с другими обитателями дома, или же у хозяина неправильный подход к его воспитанию. Кроме того, собака может не хотеть есть из-за того, что ей не подходит корм.

Чтобы привлечь внимание собаки к сухому корму, вы можете добавить в него немного воды, чтобы он разбух. Влажность усилит запах, и возможно у питомца появится аппетит. Подумайте и о том, как предложить привычный корм другим способом: поощряйте за выполнение команды на улице кусочками сухого корма, прячьте жидкий корм в игрушку-конг, — подытожил кинолог.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что если собака плохо себя ведет и портит вещи, крик и наказание в этой ситуации делают только хуже. По его словам, животные никогда не станут делать что-то назло хозяину. Голубев отметил, что над подобными проблемами нужно грамотно работать.