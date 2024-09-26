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Кинолог рассказал, почему у собаки может быть плохой аппетит

У собаки может быть плохой аппетит из-за проблем со здоровьем или из-за стресса, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, также на аппетит влияет неподходящий рацион.

Кинолог рассказал, почему у собаки может быть плохой аппетит
© globallookpress.com

Если собака теряет вес или отказывается от пищи, важно обратить внимание на состояние любимца. В первую очередь необходимо исключить любые проблемы со здоровьем, а затем перейти к анализу рациона и образа жизни собаки. У питомца может пропадать аппетит на фоне стресса или из-за неподходящего рациона, — объяснил эксперт.

Кинолог отметил, что проблемы со здоровьем могут стать причиной не только отсутствия аппетита у питомца, но и его быстрого утомления и вялости. Чтобы проверить состояние собаки, нужно обратиться в ветклинику, где ей смогут вовремя оказать помощь.

Также на аппетит влияет постоянное напряжение, добавил Голубев. Например, у домашнего питомца может быть конфликт с другими обитателями дома, или же у хозяина неправильный подход к его воспитанию. Кроме того, собака может не хотеть есть из-за того, что ей не подходит корм.

Чтобы привлечь внимание собаки к сухому корму, вы можете добавить в него немного воды, чтобы он разбух. Влажность усилит запах, и возможно у питомца появится аппетит. Подумайте и о том, как предложить привычный корм другим способом: поощряйте за выполнение команды на улице кусочками сухого корма, прячьте жидкий корм в игрушку-конг, — подытожил кинолог.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что если собака плохо себя ведет и портит вещи, крик и наказание в этой ситуации делают только хуже. По его словам, животные никогда не станут делать что-то назло хозяину. Голубев отметил, что над подобными проблемами нужно грамотно работать.

Дом и сад
Владимир Голубев