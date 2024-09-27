Что можно понять о характере человека по его квартире

Выбор стиля и деталей в оформлении жилья связан с личностью человека. Минималисты предпочитают простор и сдержанные цвета, а эмоциональные люди выбирают необычные вещи и яркие акценты. Психолог Юлия Харитонова и маркетолог Александр Гринько рассказали «Секрету фирмы», как считывать характер по интерьеру дома.

Рациональность vs эмоциональность

По словам Харитоновой, любители порядка и рациональности часто выбирают минималистичный интерьер. В их квартирах много свободного пространства, простые геометрические формы, сдержанные цвета, ничего лишнего.

«А человек, который действует под влиянием эмоций и сердца, будет активнее заполнять пространство вещами часто необычных форм, размеров, фактуры», — объяснила психолог.

Кто живет в лофте

Любители лофта — это, как правило, творческие и свободолюбивые натуры, которые ценят простор и нестандартные решения, отметил директор по стратегическому маркетингу мебельного комплекса «Гранд» Александр Гринько.

Их привлекает индустриальная эстетика с её грубыми текстурами, открытыми коммуникациями и сочетанием старого и нового.

Именно у них в интерьере вы можете увидеть золотой цвет, сочетание металлического или цветного стекла.

Романтики и утончённые натуры

Уставшие от городской суеты романтичные натуры предпочитают стиль прованс.

«Интерьер в стиле прованс давно перестал быть выбором тех, кто живёт в частном доме: его также используют для городских квартир», — отметил Гринько.

Классика для консерваторов

Классический интерьер с его элегантностью, симметрией и благородством материалов выбирают консервативные по натуре людей, считает Гринько. Они уважают традиции и стремятся к стабильности

О чем говорит обилие дерева в интерьере

Если в квартире стоят широкие подоконники, балконы, ниши и перегородки, значит, владелец, скорее всего, стремится к тишине и спокойствию, которых ему не хватает вне дома.

«Человек, который находится в поиске спокойствия и тишины, склонен также выбирать материалы, поглощающие шум или издающие меньше звуков. Дерево для них будет предпочтительнее металла, поскольку оно даёт глухой звук. Также человек будет стараться "заглушить" пространство коврами, мягкой мебелью», — пояснил Гринько.

Также стремление к покою проявляется, если человек выбирает для интерьера холодные оттенки (синий, зеленый, фиолетовый) и натуральные тона (молочно-белый, бежевый, серый).

Ранее арт-директор Артём Оганян рассказал «Секрету», как создать в помещении атмосферу, вызывающую яркие переживания и эмоции. Иными словами, как «оживить» своё жилище.