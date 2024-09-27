Кинолог назвал особенности дрессировки собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об особенностях дрессировки собак.

«Все собаки отличаются индивидуальными особенностями психики. Одно и то же действие может по-разному восприниматься легковозбудимой или флегматичной собакой. Кто-то реагирует на более эмоциональное воздействие, а с кем-то важно быть спокойным», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, для достижения эффективного результата следует применять только индивидуальный подход.

Также кинолог обратил внимание на то, что у питомца уважение к хозяину основывается не на грозности и авторитете хозяина, а на чувстве безопасности.

«Когда рядом уверенный, предсказуемый лидер, который не кричит, поддерживает позитивный эмоциональный контакт, общается с любимцем и занимается с ним, это позволяет делать собаку послушной», — добавил эксперт.

Ранее ветеринар Ирика Сабитова рекомендовала обрабатывать питомцев от паразитов даже осенью.