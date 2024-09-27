Агроном объяснил опасность удобрения навозом

Осенью, перед подготовкой огорода к зиме, многие дачники считают необходимым внести в почву удобрения. Само по себе это неплохо. Но есть популярные удобрения, которые современная сельскохозяйственная наука не рекомендует к использованию.

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Заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Новосибирского аграрного университета, почетный работник АПК Алексей Мармулев не советует применять навоз, хотя эти отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных пользуются спросом у садоводов и огородников.

«Свежий навоз лучше не вносить — в нем очень много семян сорных растений. Это будет проблемой», — говорит агроном.

Если все-таки есть желание воспользоваться этим удобрением, специалист советует использовать не свежую субстанцию, а ту, которая «отлежалась» 1-2 года.

«При нагревании на солнце температура навоза поднимается до 70 градусов и выделяется аммиак, который убивает семена сорных растений. Для достижения нужного эффекта навоз нужно периодически рыхлить и переворачивать, — объясняет Алексей Мармулев. — После двух циклов такой обработки его можно использовать как удобрение».

Алексей Мармулев добавил, что в АПК сейчас навоз используют только в качестве биотоплива.

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