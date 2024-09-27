Кинолог предупредил о последствиях закона о выгуле собак в намордниках

Одобренный депутатами законопроект о наказании владельцев за выгул собак без намордников и в неположенных местах требует доработки. Сейчас документ сырой и не учитывает, что некоторые породы собак в принципе не могут носить намордники, объяснил 360.ru президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

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«Это очень сложный вопрос. И размер штрафов, конечно, будет значительно меньше, чем количество сотрудников полиции. Либо специально какой-то орган нужно создавать, на который нужно будет потратить миллиарды рублей», — считает эксперт.

Он призвал принимать только хорошо проработанные законы, учитывающие рекомендации зоопсихологов и кинологов.

При этом Уражевский согласился, что опасные породы собак должны выгуливаться в намордниках в общественных местах, однако подчеркнул, что никаких исключений в документе не предусмотрено, а ведь есть породы, на которые нельзя надеть намордники, — к примеру, породы собак-брахицефалов.

Еще один тревожный момент — это факт того, что некоторые собаки могут не пережить жару в намордниках и погибнуть. Кроме того, после принятия такого закона тысячи питомцев могут оказаться на улице — владельцы их просто выбросят.

Все эти недочеты говорят о том, что законопроект еще сырой и требует проработки, заключил Уражевский.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за выгул потенциально опасных собак без намордников или в неположенном месте. Он составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.