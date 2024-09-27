Как правильно выбрать дихлофос: чем он опасен

В Назаровском районе Красноярского края четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом. По предварительным данным, речь может идти об аэрозоле, использовавшемся для борьбы с насекомыми. «ФедералПресс» разобрался, насколько в действительности дихлофос может быть опасен для людей и животных и каких правил надо придерживаться, чтобы избежать тяжелых последствий.

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Что такое дихлофос и чем он вреден для людей

Дихлофос – это спрей для бытового уничтожения насекомых. Он используется для уничтожения тараканов, клопов, клещей, тли, муравьев, молодых личинок и взрослых особей чешуекрылых и мух. Насекомые, сталкиваясь с этой отравой, не способны двигаться, питаться и быстро умирают. Дихлофос использовался еще нашими бабушками. Однако, по мнению экспертов, современные препараты – это разные продукты, которые объединены лишь названием. Поэтому их составы различаются.

В основе «советского» дихлофоса лежало действие одноименного токсичного вещества. Это фосфорорганическое соединение отличалось высоким содержанием токсинов и широтой действия. В связи с этим дихлофос применяли для того, чтобы потравить ползающих, летающих насекомых на площадках производственных и жилых помещений.

Если говорить о дихлофосе нового поколения, то в качестве активных компонентов здесь работают перметрин и циперметрин. Новые виды этого аэрозоля также проникают внутрь паразитов контактным путем, через дыхание и пищу. В виде добавок современные виды продукта зачастую содержат ароматизаторы, отдушки, маскирующие неприятный запах инсектицида. По мнению специалистов, это весьма опасный химикат, отравиться которым легко при неправильной обработке помещения.

Достоинства и недостатки дихлофоса

Для дезинфекции квартиры или дома многие люди, особенно старшего поколения выбирают дихлофос. К тому же его легко приобрести в магазинах.

Преимущества дихлофоса

Простота покупки: можно купить в магазине, на рынке, в отделах некоторых супермаркетов или заказать через маркетплейсы;

Быстро действует: если травить тараканов или других насекомых, то они обычно гибнут через 4–5 часов после воздействия;

Длительность действия: после обработки помещений эффект можно наблюдать еще в течение месяца;

Универсальность: действует против большинства домашних паразитов вроде мух, моли и прочей живности, кроме того, его можно использовать и дома, и на площадках производственных помещений;

Экономичность: расход препарата всего 10 граммов на квадратный метр.

Недостатки:

Неприятный запах;

Повышенная токсичность для человека или домашних питомцев.

Как применять

Когда проводится обработка помещения от насекомых, специалисты настоятельно рекомендуют убедиться, что в доме или квартире нет домашних животных и детей. Баллон следует перед использованием встряхнуть. Затем снимают колпачок и распыляют средство в местах обитания насекомых-вредителей.

Основные правила

Вывести всех из дома или квартиры (дети и домашние животные);

Убрать продукты и посуду или поместить их в герметичную тару (пакеты, контейнеры);

При обработке использовать средства индивидуальной защиты;

Отодвинуть мебель, крупную бытовую технику от стенок, снять навесные шкафчики для обеспечения доступа к плинтусам и прочим труднодоступным местам, свернуть ковры, снять и вынести постельное белье, пледы, а также личные вещи.

Встряхнуть баллон и распылить спрей по периметру комнаты, стараясь опрыскать все потенциальные места обитания паразитов;

Распылять инсектицид в местах, где замечено скопление летающих насекомых, а также в воздух. Двигаться следует к входной двери.

Важно помнить! После завершения обработки выдерживают 15 минут, а затем тщательно проветривают комнату воздушным сквозным потоком, открыв на 30 минут двери и окна. Выполняют влажную уборку всех поверхностей, к которым прикасаются люди.

Таким образом, если соблюдать все меры безопасности и работать по инструкции, то риск отравиться инсектицидом минимален.

Напомним, что отец четверых детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, признался, что плохо проветрил помещение после обработки дома дихлофосом.