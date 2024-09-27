Осенний ремонт: что нужно сделать в доме до наступления холодов

Пока не наступили холода, важно уже сейчас начать готовиться к зимнему периоду. О том, что стоит сделать в загородном доме в ближайшее время, нам рассказала Диана Левина, дизайнер.

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Внутренний ремонт

Ремонт внутри дома можно проводить круглый год, в том числе, и осенью. Это может включать в себя ремонт стен, полов, потолков, сантехники, электрики и т. д. Диана:

«Даже в домах, где еще не поставлены окна, или они просто затянуты пленкой, можно класть штукатурку, ремонтировать потолки или производить работы с фундаментом».

В этом случае необходимо поставить тепловую или газовую пушку, чтобы она создавала оптимальную температуру для просушки материалов. С ней можно заниматься ремонтом вплоть до −15 градусов на улице.

Защита от теплопотерь

Особое внимание следует уделить окнам, поскольку потери тепла через некачественно заделанные окна могут достигать 40 процентов, советует наш эксперт. Как правило, основная причина холода в помещении кроется в зазорах между оконной рамой и стеной или створками. Кроме того, если швы плохо заделаны, то в них может попасть влага, что приведет не только к теплопотерям, но и к появлению в этих местах плесени и грибка.

Предотвращаем протечки

Перед зимой важно убедиться, что крыша вашего дома в идеальном состоянии. Протечки, которые остались незамеченными осенью, могут стать серьезной проблемой зимой, когда снег и лед будут усиливать давление на конструкцию. Проверьте крышу на наличие повреждений и при необходимости проведите ремонтные работы — это поможет избежать неприятных последствий.

Обслуживание отопительных систем

Перед началом отопительного сезона важно проверить и обслужить систему отопления. Очистите радиаторы от пыли, проверьте, нет ли утечек в трубах, и убедитесь, что котел или другая система отопления функционирует должным образом. Это позволит избежать холодных вечеров и обеспечить комфорт в доме.

Подготовка камина и дымохода

Если у вас есть камин, осень — отличное время для его подготовки. Проверьте дымоход на наличие засоров и выполните чистку, чтобы обеспечить безопасное использование камина в зимний период.

Сад и участок: подготавливаем к зиме

Не забывайте про участок вокруг дома. Диана:

«Осенью стоит подрезать деревья и кустарники, убрать опавшие листья и подготовить растения к зиме».

Это поможет предотвратить повреждения и сохранить здоровье вашего сада.

Ошибки, которых стоит избегать

Засорение водосточных желобов

Если вовремя не очистить водосточные желоба и трубы перед началом зимнего сезона, то это может привести к образованию ледяных заторов и повлечь за собой протечку воды, повреждение крыши и даже фундамента дома. За водостоками, как и за всеми другими частями дома, нужно правильно ухаживать. Их необходимо чистить и обслуживать. Это важно в течение всего года, но особенно с наступлением зимы и в холодные месяцы.

Отсутствие изоляции труб

Отсутствие изоляции открытых труб в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, подвал или подвальное помещение, может привести к их замерзанию и разрыву. Необходимо изолировать трубы пенопластовой изоляцией или обернуть их термолентой или тепловыми кабелями с термостатическим управлением.

Недостаточная герметизация

Щели и трещинки вокруг окон, дверей и электрических розеток могут пропускать холодный воздух внутрь помещения, поэтому их необходимо заделывать, чтобы исключить возможность появления сквозняков в доме. Такую работу по заделке швов нужно проводить правильно, в том числе сначала удалять старый герметик, после чего наносить новую изоляцию.

Перерасход электроэнергии

Осенью и зимой продолжительность светового дня начинает уменьшаться, поэтому постоянно требуется держать включенными многочисленные лампочки и светильники. Это существенно увеличивает расходы на электроэнергию. Решить такие проблемы можно использованием энергоэффективных светодиодных лампочек. По словам дизайнера, если зимой вы не планируете жить в загородном доме, нужно полностью отключить и электричество. Во избежание форс-мажорных ситуаций желательно отключить не только все приборы, но и общий рубильник электросети.

Неправильное хранение садового инвентаря

Оставление садового инвентаря на улице может привести к его повреждению в морозы. Все инструменты, цветочные горшки и мебель лучше убрать в закрытое помещение или укрыть от воздействия погодных условий.