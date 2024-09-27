Названы главные ошибки при кормлении кошек сухим кормом

Некоторые хозяева кошек, сами того не подозревая, вредят своему питомцу. Вот чего нужно избегать, если вы даёте коту сухой корм.

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Однообразие. Дело в том, что различные виды кормов содержат разные наборы витаминов и минералов. То есть у кошки может возникнуть нехватка каких-то элементов, если давать постоянно один и тот же корм.

Игнорирование водного баланса. Из-за сухого корма кошки пьют значительно меньше воды. Поэтому так важно, чтобы у животного был постоянный доступ к свежей воде. К тому же недостаточное потребление воды может привести к проблемам с мочевыделительной системой у питомца.

Заблуждения о качестве корма. Хороший корм обычно стоит дороже. Обращайте внимание на его состав. В нём не должно быть искусственных добавок, консервантов, слишком большого количества злаков. В идеале на первом месте среди ингредиентов должно стоять мясо.

Неподходящий корм. Нельзя давать взрослой кошке корм для котят и наоборот. Потребности у животных в эти периоды различаются. Также с особым вниманием нужно относиться к выбору корма, если у питомца есть хронические болезни.

Пренебрежение реакцией кошки на питание. На это важно обращать внимание. Нельзя игнорировать признаки пищевой непереносимости или аллергии.