Как продлить свежесть белья

Постельное белье требует регулярного обновления, чтобы поддерживать гигиену и здоровье. Оно накапливает пот, грязь и пыль. Вот как ему можно продлить свежесть.

© unsplash

Вам поможет простая манипуляция с матрасом. Сначала пропылесосьте его, затем возьмите несколько ложек соды и две капли эфирного масла лаванды. Нанесите его на матрас.

Через два часа снова пропылесосьте матрас, чтобы убрать остатки соды. Затем постелите белье.

Ранее сообщалось, что уборка в квартире или доме каждый день отнимает много сил и времени. В современном мире много приборов-помощников, которые должны помогать в уборке по дому. Не каждый пылесос может достать пыль из щелей и углов, но убирать ее оттуда надо. На помощь приходит простой лайфхак.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.