Кинолог объяснил, когда нельзя заводить вторую собаку

Кинолог раскрыл, когда нельзя заводить вторую собаку
Вторую собаку лучше не заводить, если потенциальный хозяин проводит много времени вне дома, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, в такой ситуации питомцам может быть совсем не весело вместе.
Кинолог отметил, что покупку второй собаки стоит отложить при несерьезном подходе к заведению питомца. Например, некоторые люди думают, что животным будет веселее вдвоем, пока хозяин на работе, но это может быть далеко не так.
«Нужно быть готовым к тому, что вам придется уделять в два раза больше времени питомцам, а если вы постоянно находитесь вне дома, обеспечить такое внимание вы не сможете. Это может привести к проблемам с поведением животных, помимо конфликтов между друг другом, у каждой собаки могут закрепиться свои вредные привычки», — подчеркнул Голубев.
Он добавил, что проблема станет критической, если ее не решить вовремя.
Две собаки в доме — это не только двойная радость, но и двойная ответственность, и об этом необходимо помнить, подытожил специалист.
Ранее президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский рассказал, что законопроект о штрафах за выгул собак без намордника — сырой и требует поправок и исключений. По его словам, опасные породы должны быть в намордниках при нахождении в общественных местах.