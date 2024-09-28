Чем подкормить смородину осенью

Плодовые деревья и кустарники хорошо отзываются на осеннюю подкормку – это помогает растениям успешно перезимовать, и в новом сезоне растения порадуют вас обильным урожаем. Для осенней подкормки подойдут как минеральные, так и органические удобрения.

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Если вы предпочитаете минеральные удобрения, то воспользуйтесь суперфосфатом, двойным суперфосфатом или фосфорной мукой. Норма внесения этих удобрений следующая: 30-35 граммов на 1 кв. метр для суперфосфата, вдвое меньше – 15-20 граммов на 1 кв. метр – для двойного суперфосфата, а для фосфорной муки – 40-45 граммов на 1 кв. метр площади. Фосфор, который является основным компонентом этих удобрений, стимулирует корнеобразование и способствует закладке плодовых почек.

Кроме того, смородине будет полезна калийная подкормка, считает агроэксперт издания «БелНовости» Анастасия Коврижных. Можно взять хлористый калий (25-30 граммов на 1 кв. метр), калийную соль (30-35 граммов на 1 кв. метр) либо сернокислый калий (15-20 граммов на 1 кв. метр).

Подойдет и калимагнезия, сочетающая в себе калий и магний, – этого удобрения нужно брать 20-25 граммов на 1 кв. метр. Калий необходим для формирования ягод и накопление в них сахаров, кроме того, калий повышает устойчивость кустов к грибным заболеваниям.

Можно также воспользоваться комплексным фосфорно-калийным удобрением, отметила эксперт.

Альтернативой органическим удобрениям могут стать органические удобрения – это куриный помет, навоз, компост или древесная зола. Однако при использовании золы следует учитывать кислотность почвы. Кроме того, можно внести костную или рыбную муку.

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