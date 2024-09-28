Почему воет собака и как ее отучить

Каждого хозяина беспокоит, когда его домашний питомец поднимает голову к небу и начинает выводить волчьи трели. Вот основные причины, по которым собака воет и что это может означать в каждом конкретном случае.

Зов предков. Чтобы по-настоящему понять, почему собаки воют, нужно обратиться к их диким корням и родству с волками. Как близкие родственники волков, наши домашние питомцы также унаследовали звуки, которыми издревле пользовались волчьи стаи для общения. Это громкий, далеко разносящийся крик предназначен для поддержания связи между членами стаи, даже когда они находятся на значительном расстоянии во время охоты. Воем волки также оповещают о своём местоположении, делятся важной информацией и предупреждают чужаков об опасности вторжения на их территорию.

Когда домашние собаки воют, они фактически воспроизводят этот древний волчий сигнальный зов. Для них это природный инстинктивный способ общения, берущий начало от диких собак-предков. Чтобы издать эти протяжные, раскатистые звуки, собаки напрягают специальные мышцы гортани и голосовые связки. Широко открытая пасть и запрокинутая голова позволяют вою разноситься на большие расстояния.

Так что в следующий раз, когда ваша собака начнёт завывать, постарайтесь оценить ситуацию чуточку по-другому. Возможно, она всего лишь воссоздаёт древний зов своих диких волчьих предков, который веками использовался для общения в стае.

Одиночество и тревога. Одной из причин воя домашних собак является тревога из-за одиночества и разлуки с хозяином. Для этих высокосоциальных животных крепкие эмоциональные связи с человеком-компаньоном имеют огромное значение. Когда вы уходите из дома на работу или по другим делам, оставляя свою собаку в одиночестве, она может испытывать сильную тревогу и стресс.

Вой в этом случае – своего рода «призыв», попытка собаки связаться с остальными членами своей стаи (то есть владельцами) и притянуть вас обратно домой. Собаки, страдающие выраженным расстройством разлуки, могут вести себя особенно деструктивно, когда остаются одни дома. Наряду с воем, они могут грызть, царапать мебель, метить территорию или даже причинять себе вред. Это крайние проявления панического стресса из-за разлуки со своей «стаей».

Если собака воет в ваше отсутствие, постарайтесь уменьшить ее тревогу. Обеспечьте достаточно физических нагрузок перед тем, как оставить ее одну. Используйте игрушки, рассеивающие внимание. И самое главное – никогда не наказывайте собаку за вой – ведь это отчаянный призыв к вам.

Боль и дискомфорт. В некоторых случаях вой может быть сигналом о физической боли или недомогании. Когда собака мучается или испытывает дискомфорт, инстинкты могут подтолкнуть её издавать громкий, пронзительный вой – своего рода крик о помощи.

Существует множество проблем со здоровьем, из-за которых воют и скулят собаки. Например, артрит и другие болезненные заболевания суставов и костей нередко толкают собак на выражение боли через протяжные, жалобные звуки. Ушные инфекции, зубная боль, ожоги, порезы и другие травмы также могут стать причиной завываний.

Собаки могут выть и при внутренних заболеваниях, таких как заворот кишок, почечная недостаточность или даже некоторые виды рака. Вой может быть связан с болезненными симптомами или служить для привлечения внимания хозяина к проблеме. Беременные суки и «роженицы» также часто издают вой, реагируя на сопутствующий дискомфорт.

Если собака внезапно начала чаще и интенсивнее выть, особенно если эти звуки сопровождаются другими тревожными признаками, такими как отказ от еды, вялость или аномальное поведение, важно как можно скорее проконсультироваться с ветеринаром. Непрекращающийся вой и крики могут указывать на серьёзную проблему со здоровьем, требующую срочного медицинского вмешательства.

Внешние раздражители. Ваша собака может начать внезапно выть, словно присоединяясь к какому-то невидимому хору, в ответ на самые разнообразные внешние звуковые раздражители. От пронзительного воя сирены автомобиля и громких шумов до «волчьего» концерта соседских собак – все эти звуки способны вызвать у вашего питомца инстинктивное желание подхватить «песню».

Ушные раковины собак устроены таким образом, чтобы улавливать звуки на большом расстоянии и самых разных частотах. Так что, когда ваш пёсик слышит вой или другие специфические звуки из окружающего мира, врождённые инстинкты могут среагировать очень живо.

Поэтому в следующий раз, когда ваша собака неожиданно начнёт выть, прислушайтесь повнимательнее. Возможно, где-то вдали раздается призыв, который требует её участия в древнем, инстинктивном волчьем хоре.

Старость и потеря ориентации. По мере того как собаки стареют, их способность воспринимать окружающий мир может ухудшаться. Потеря зрения и слуха, неизбежно сопровождающая преклонный возраст, может привести к потере ориентации, беспокойству и сильному стрессу для пожилых питомцев. И одним из наиболее распространённых проявлений этого стресса становится частый вой.

Вой в таких случаях, может быть вызван попыткой привлечь внимание и помощь владельца в этом всё более ускользающем мире. Это может быть также способом облегчить внутреннее беспокойство и страх, вызванные потерей ориентации.

Что бы ни было причиной, вой пожилых собак, часто является признаком их страданий и заслуживает повышенного внимания и сочувствия со стороны владельца. Обеспечьте своему старому другу как можно больше утешения, безопасности и предсказуемости, насколько это возможно. Держите его ближе к себе, больше разговаривайте, чтобы ориентировать голосом. Создавайте узнаваемые запахи, текстуры и звуки, помогающие собаке чувствовать себя более уверенно. Источник: dzen.ru.