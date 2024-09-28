Лайфхак со стиральной машиной: избавляемся от шерсти на одежде

Некоторые владельцы домашних животных шутят, что шерсть питомцев в доме — это приправа. Однако иногда важно очистить одежду от волосков, вот как это можно сделать быстро.

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Чтобы избавиться от шерсти на ткани во время стирки одежды, используйте тряпку из микрофибры. Достаточно забросить ее в барабан стиральной машинки.

Микрофибра притягивает к себе мелкие частицы, включая шерсть. Именно благодаря ей вы избавитесь от ворсинок.

Ранее сообщалось, что не стоит торопиться избавляться от чайных пакетиков, ведь они могут пригодиться в бытовых целях. Оказывается, их можно оставлять в унитазе на всю ночь, чтобы избавиться от загрязнений. Вот странный, но рабочий лайфхак.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.