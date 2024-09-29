Как избавиться от шерсти на одежде

Обалденный лайфхак со стиральной машиной: избавляемся от шерсти на одежде
Некоторые владельцы домашних животных шутят, что шерсть питомцев в доме — это приправа. Однако иногда важно очистить одежду от волосков, вот как это можно сделать быстро.
Чтобы избавиться от шерсти на ткани во время стирки одежды, используйте тряпку из микрофибры. Достаточно забросить ее в барабан стиральной машинки.
Микрофибра притягивает к себе мелкие частицы, включая шерсть. Именно благодаря ей вы избавитесь от ворсинок.
Ранее сообщалось, что не стоит торопиться избавляться от чайных пакетиков, ведь они могут пригодиться в бытовых целях. Оказывается, их можно оставлять в унитазе на всю ночь, чтобы избавиться от загрязнений. Вот странный, но рабочий лайфхак.
До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.